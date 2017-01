Singen/Schaffhausen Literaturfestival Erzählzeit ohne Grenzen: Programm ist bald fertig

Ende März und Anfang April gibt es bei der Erzählzeit ohne Grenzen eine Woche mit rund 60 Lesungen in 39 Gemeinden. Barbara Grieshaber ist dieses Jahr zum letzten Mal die Organisatorin, da sie in Rente geht.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Literaturfreunde kommen beim bevorstehenden achten Literaturfestival Erzählzeit ohne Grenzen voll auf ihre Kosten. Organisatorin Barbara Grieshaber tüftelt derzeit noch am genauen Programm der grenzüberschreitenden Veranstaltung, aber die Liste der teilnehmenden Autoren kann sich jetzt schon sehen lassen. Momentan sind es 30, wahrscheinlich kommen noch ein paar dazu. Am Ende soll es rund 60 Veranstaltungen in 39 Gemeinden dies- und jenseits der Grenze geben.

Die diesjährige Erzählzeit bringt eine Premiere, aber auch eine Derniere mit sich. Zum ersten Mal gibt es kein spezielles Motto, erzählt Barbara Grieshaber. Sie habe queerbet interessante Neuerscheinungen der Jahre 2016/17 gesucht. Es ist das letzte Mal, denn im April geht sie in Rente und künftig wird jemand anders das Programm für die beliebte Veranstaltung schnüren. Wie genau es gemacht werde, stehe noch nicht fest, sagt sie.

Die Liste der Autoren entsteht durch Anfragen auf beiden Seiten, erzählt Barbara Grieshaber. "Ich lese mich quer durch Neuerscheinungen durch. Wenn mich ein Titel überzeugt, frage ich an", erklärt sie. "Oder ich frage bei den Verlagen, welche Autoren neue Bücher rausbringen." Aber es gebe auch Autoren, die bei ihr anklopfen. Immer nach einer Erzählzeit begann bereits die Vorbereitung der nächsten Auflage. Stück für Stück füllte sich von Frühling bis zum Spätherbst die Liste. In der weiteren Planung, die auch jetzt noch läuft, schaut die Buchexpertin dann, welcher Autor zu welchem Ort und Publikum für eine Lesung passt. Das klingt recht einfach, wird jedoch mit den Zeitplänen der Autoren manchmal sehr kniffelig. "Es ist eine Puzzlearbeit. Es gibt zu berücksichtigen", fasst Grieshaber zusammen und sagt überzeugt: "Es ist eine spannende Arbeit."

Momentan versuche sie zum Beispiel noch, eine deutsch-iranische Autorin für eine Lesung zu bekommen. Außerdem möchte sie noch Autoren bei Lesungen an Schulen unterbringen. Dafür biete sich ein Teilnehmer an, der in seinem Werk etwas aus der Lebenswelt der Schüler geschrieben hat. Irgendwann müsse sie dann einen Strich drunter machen, das Programm für fertig erklären und hoffen, dass alle zufrieden seien. Das endgültige Programm für die Erzählzeit von Freitag, 31. März, bis Sonntag, 9. April, soll Anfang oder Mitte Januar stehen.

Unter den Teilnehmern für die achte Auflage der Veranstaltung werden dann ganz neue Namen sein, aber auch Autoren, die schon mal bei der Erzählzeit dabei waren, wie zum Beispiel Peter Stamm und Reinhard Kaiser-Mühlecker. Aus Erfahrung weiß Grieshaber, dass es für das Publikum spannend ist, im Rahmen der Lesungen Neues zu entdecken. Nicht nur bei den Autoren, sondern auch bei den Orten, denn die Lesungen führten teilweise in Gemeinden, in die man sonst nie komme.

Barbara Grieshaber freut sich immer, wie die Veranstaltungen organisiert sind und wie positiv die Resonanz ist. "Die Gemeinden geben sich viel Mühe mit den Vorbereitungen der Lesungen. Sie werden überall zu etwas Besonderem gemacht." Rückblickend auf die acht Jahre Erzählzeit ohne Grenzen und die Vorgängerveranstaltung Singener Erzählzeit (1990 bis 2009) sagt die Buchexpertin: "Ich hätte nicht gedacht, dass es so einschlägt. Im ersten Jahr waren wir noch skeptisch, aber es hat auf Anhieb funktioniert."

Die Orte und die Lesenden

Die Veranstaltung: Die Erzählzeit ohne Grenzen 2017 findet von Freitag, 31. März, bis Sonntag, 9. April, statt. Es werden mehr als 30 Autoren bei rund 60 Veranstaltungen lesen, die auf 39 Gemeinden verteilt sind. In Singen und Schaffhausen wird es jeden Tag eine Lesung geben, sagt die Programmleiterin Barbara Grieshaber.

Die Erzählzeit ohne Grenzen 2017 findet von Freitag, 31. März, bis Sonntag, 9. April, statt. Es werden mehr als 30 Autoren bei rund 60 Veranstaltungen lesen, die auf 39 Gemeinden verteilt sind. In Singen und Schaffhausen wird es jeden Tag eine Lesung geben, sagt die Programmleiterin Barbara Grieshaber. Teilnehmende Gemeinden: Aach, Beggingen, Beringen, Büsingen, Dachsen, Diessenhofen, Dörflingen, Engen, Feuerthalen, Gailingen, Gottmadingen, Hallau, Hilzingen, Jestetten, Klettgau, Laufen-Uhwiesen, Löhningen, Lottstetten, Mühlhausen-Ehingen, Mühlingen, Neuhausen am Rheinfall, Neunkirch, Oberhallau, Rafz, Ramsen, Rheinau, Rielasingen-Worblingen, Rüdlingen, Schaffhausen, Schlatt (Eisenbibliothek), Schleitheim, Singen, Stein am Rhein, Steißlingen, Tengen, Thayngen, Trüllikon, Volkertshausen und Wilchingen

Aach, Beggingen, Beringen, Büsingen, Dachsen, Diessenhofen, Dörflingen, Engen, Feuerthalen, Gailingen, Gottmadingen, Hallau, Hilzingen, Jestetten, Klettgau, Laufen-Uhwiesen, Löhningen, Lottstetten, Mühlhausen-Ehingen, Mühlingen, Neuhausen am Rheinfall, Neunkirch, Oberhallau, Rafz, Ramsen, Rheinau, Rielasingen-Worblingen, Rüdlingen, Schaffhausen, Schlatt (Eisenbibliothek), Schleitheim, Singen, Stein am Rhein, Steißlingen, Tengen, Thayngen, Trüllikon, Volkertshausen und Wilchingen Bisher feststehende Autoren: Oliver Diggelmann, Paula Fürstenberg, Wilhelm Genazino, Friederike Gösweiner, Nora Gomringer, Roman Graf, Olga Grjasnowa, Ursula Hasler, Jakob Hein, Gerhard Henschel, Wolfgang Hermann, Felix Huby, Flurin Jecker, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Dmitrij Kapitelman, Karlheinz Kluge, Silke Knäpper, Doris Knecht, André Kubiczek, Thomas Lang, Katja Lange-Müller, Pedro Lenz, Jochen Metzger, Kurt Oesterle, Tilman Rammstedt, Asta Scheib, Sylvie Schenk, Johannes Schweikle, Arnold Stadler, Peter Stamm, Judith Taschler und Frédéric Zwicker

Städtische Bibliotheken Singen, (0 77 31) 85 292, E-Mail: bibliotheken@singen.de, www.erzählzeit.com