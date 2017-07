Singen Lions Club freut sich auf Verleihung des Kulturförderpreises

Im Rahmen eines Konzerts des Bodenseekammerorchesters verleiht der Lions Club im Bürgersaal den Kulturförderpreis.

Vor 100 Jahren ist der Lions Club International in den USA gegründet worden. Damals, während des Ersten Weltkriegs, mit dem Ziel der Völkerverständigung. Seit 27 Jahren gibt es den Lions Club Singen-Hegau, der sowohl im sozialen als auch kulturellen Bereich aktiv ist.

Ein Projekt des Vereins ist der Kulturförderpreis, der jedes Jahr an vorwiegend junge Menschen aus der Region verliehen wird. Dieses Jahr geht der Preis an einen 18-jährigen Schüler, Sänger und Schauspieler. Die Preisverleihung findet am 11. August im Rahmen eines Konzerts im Bürgersaal im Singener Rathaus statt. Das Konzert des Bodenseekammerorchesters unter der Leitung von Gero Wittich beginnt um 20 Uhr. Präsentiert werden klassische Stücke von Mozart, Saint-Saens und Beethoven mit der Solistin Kathrin ten Hagen (Violine). Das Bodenseekammerorchester setzt sich aus Musikern aus ganz Deutschland zusammen. Die jungen Musiker treffen sich zu gemeinsamen Proben und geben neben dem Konzert in Singen auch eines in Überlingen. Das Singener Konzert ist in den 100. Gründungstag des Lions Clubs International eingebettet.

2016 bekam die Flötistin Sofia Freudenthaler den Kulturförderpreis, auch an die Gruppe Glasperlenspiel wurde er bereits verliehen. Das Ziel des Lions Clubs Singen-Hegau ist junge Künstler aus der Region zu fördern und die weitere Ausbildung zu verfolgen.

Das Konzept der Lions Clubs beschreibt der neue Präsident Michael Arnold als ein Zweisäulenmodell: Zum einen sei der Servicegedanke wichtig. Die Organisation diene nicht dem Selbstzweck, sondern der Gemeinschaft, in Singen vor allem der Jugend. So werden beispielsweise Fortbildungen für Lehrer finanziert. Andererseits sei die Freundschaft untereinander von Bedeutung, da ein Zusammengehörigkeitsgefühl in einem solchen Verein unverzichtbar sei. Hierzu finden ein bis zwei Mal monatlich Treffen mit Vorträgen statt. Michael Arnold arbeitet als Rechtsanwalt in Villingen, lebt aber auf der Höri.