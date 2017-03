Singen Liebesbriefe in die U-Haft

Ein Mann landet vor Gericht nachdem er seine Freundin mit dem Küchenmesser verletzt haben soll. Einen Vergewaltigungs-Vorwurf bezweifelt das Gericht.

Es war von Anfang an eine problematische Beziehung. Und sie wurde auch kein bisschen besser, nachdem eine 42-jährige Frau und ein 30-jähriger Mann ihre Ehepartner und Kinder im Heimatland Rumänien verließen, um in Deutschland zusammen ein neues Leben zu beginnen. Anfang vorigen Jahres zog das Paar im Raum Singen zusammen in ein Zimmer. Arbeit fanden die Neuankömmlinge ohne jede Kenntnis der deutschen Sprache zunächst in der Firma des Vermieters. Schon kurz nach ihrer Ankunft kam es nach einem feucht-fröhlichen Abend zu zweit zu einem heftigen Streit. Ihm sollten im Verlauf weniger Monate viele weitere, mehr oder weniger lautstarke Auseinandersetzungen folgen. Mehrmals wurde die Polizei eingeschaltet. Im September vorigen Jahres ritzte der 30-Jährige seiner angeblich so wahnsinnig geliebten Frau mit einem langen Küchenmesser die Haut an Hals und Armen auf.

Als die 42-Jährige zum ersten Mal wegen häuslicher Gewalt zur Polizei ging, wurde sie wieder nach Hause geschickt, weil sie keinen Dolmetscher dabei hatte. Beim nächsten Besuch in der Polizeiwache, Mitte September vorigen Jahres, hatte sie eine Übersetzerin dabei. Aber jetzt ging es nicht mehr "nur" um Körperverletzung, sondern um Vergewaltigung. Eine Ärztin stellte zwar Verletzungen im Intimbereich fest, sie konnten aber nicht eindeutig als Folgen einer Vergewaltigung eingeordnet werden. Die angeblich vergewaltigte 42-Jährige selbst erschien jetzt trotz Ladung nicht vor Gericht. Stattdessen schrieb sie einen Brief. Sie lebe wieder in Rumänien und habe kein Geld, um nach Konstanz zu kommen, teilte sie mit. Auch habe sie ihrem Ex-Freund verziehen und vertraue darauf, dass die Richter richtig entscheiden werden.

Mit ihrem Nichterscheinen fehlte nun aber die wichtigste Zeugin. Denn der Angeklagte bestritt die Vorwürfe: "Ich bin nicht brutal und nicht vorbestraft." Die Aussagen von Nachbarn und Arbeitgeber ließen Zweifel an den schweren Vorwürfen der Frau entstehen. Das Protokoll der polizeilichen Vernehmung und die Befragung der sachbearbeitenden Beamtin konnten diese auch nicht wirklich ausräumen. Dann wurde auch noch bekannt, dass die Frau ihrem angeblichen Vergewaltiger Liebesbriefe ins Gefängnis schickte. Er selbst hatte zu Prozessbeginn kein gutes Haar an seiner Ex-Freundin gelassen. "Diese Dame hat mich nur ausgenutzt", übersetzte die Dolmetscherin. Und sie habe einen neuen Freund, der ihn mit dem Tod bedroht habe. Er selbst wolle jetzt so schnell wie möglich wieder zu seiner Familie nach Rumänien zurückkehren.

Nach dem Grundsatz Im Zweifel für den Angeklagten sprach das Gericht den 30-Jährigen vom schweren Vorwurf der Vergewaltigung frei. Verurteilt wurde er wegen vorsätzlicher Körperverletzung, und zwar zu sechs Monaten Haft auf Bewährung. Da er inzwischen bis auf eine Woche fast sechs Monate in Untersuchungshaft gesessen hat, steht er nun noch für genau diese eine Woche unter Bewährung.

