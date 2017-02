Singen Lena Neudauer und Matthias Kirschnereit machen die Zuhörer sprachlos

Lena Neudauer (Violine) und Matthias Kirschnereit (Klavier) bestechen bei ihrem Konzert in Singen mit tiefer innerer Verbundenheit.

Diskussionskultur auf dem Gipfel von Musikalität boten Lena Neudauer (Violine) und Matthias Kirschnereit (Klavier) in der Stadthalle. Den Beginn machte die Sonate für Violine und Klavier von Leoš Janácek. Vom ersten Ton an gingen Neudauer und Kirschnereit uneingeschränkt aufeinander ein. Ein Dialog, an dem beide zum Teil energisch partizipierten, den Anderen aber jederzeit respektierten. Mit Impulsivität und unnachahmlichem Klang trotz Präzision begeisterten die Musiker. Ein Spagat, der in diesem authentischen Extrem selten gelingt.

Es folgte Ludwig van Beethovens Sonate für Violine und Klavier in A-Dur. Selten hört man einen solchen Beethoven. Differenzierte Leichtigkeit, nötige Klarheit, adaptiver Klang, Neudauers intuitiver farbenreicher Ton sowie Kirschnereits frische, akzentuierte Phrasengestaltung sorgten für eine, man möchte fast sagen perfekte Beethovengestaltung. Samtweicher Ton und Neudauers gekonnt dosiertes Vibrato taten dem cantablen Adagio gut. Überraschende Abwechslung im Dialog mit greifbarer Spannung und fast schon Zärtlichkeit stachen heraus. Mit der fesselnden Gestaltung des dritten Satzes, welche sich durch virtuose Präzision, energische Akzente, nötigen Witz und Überschwang, aber auch innigem Abtauchen in die Musik und gegenseitigen Klangteppichen entließen die beiden zum Teil sprachlose Zuschauer in die Pause.

Die „Vier Romantischen Stücke für Violine und Klavier“ von Antonín Dvorák waren geprägt von Klangschönheit mit musikalischer Tiefe, viel Bewegung, Souveränität in rhythmischen Klippen sowie stetigem Verschmelzen der beiden. Hervorzuheben sind neben Kirschnereits unfassbarer Präzision Neudauers Selbstverständlichkeit bei schwierigsten Doppelgriffen.

Den denkwürdigen Schlusspunkt setzten die Musiker mit Robert Schumanns Violinsonate, d-Moll, Op. 121. Mit gelebter Musikalität und vielschichtigem Tiefgang wurde diese Musik interpretiert. Frische, komplexe Einfachheit gelang ebenso wie schnörkellose Volkstümlichkeit und prägende Konflikte. Begreifbar wurde, dass Musik mehr ist, als nur Noten, dass sie mehr kann, als wir erfassen oder mit Worten ausdrücken können. Die Gabe, dies in die Musik zu legen, haben nur die wenigsten; Neudauer und Kirschnereit aber an diesem Abend auf jeden Fall.