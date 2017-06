Singen Lehrstück in der Singener Färbe

Man darf dem Singener Privattheater für den Monica-Bleibtreu-Wettbewerb die Daumen drücken: Dem Ensemble ist mit der Inszenierung der "Grönholm-Methode" ein Lehrstück über die Unwuchten in der Welt der Wirtschaft gelungen.

Nach der Arbeit beginnt das Theater. So will es die Hierarchie in den Köpfen, doch die Inszenierung der Grönholm-Methode durch die Färbe ist ein Beleg dafür, dass auch umgekehrt ein Schuh draus werden kann. Das Schauspiel verdeutlicht, dass die Rituale der Arbeitswelt (in diesem Fall die Personalpolitik) auf den kulturellen Prüfstand gehören. Dem spanischen Autor Jordi Galcaran ist damit ein meisterhaftes zeitgenössisches Drama geglückt, das die Singener Färbe bravourös in Szene setzte. Man darf dem Ensemble aus der Schlachthausstraße deshalb am Freitag für den Auftritt im Hamburger Ohnsorg-Theater gerne die Daumen drücken und wenn's dann klappt mit dem Monica-Bleibtreu-Preis, gibt's vielleicht sogar eine Wiederauflage der Inszenierung in Singen. In den Personalabteilungen der nicht wenigen Singener Großunternehmen sollte der Besuch dann fest eingeplant werden – er ersetzt glattweg ein Management-Seminar.