Singen Lehrermangel beschäftigt die Schulleiter

In vielen Schulen in Singen und im Hegau fällt Unterricht aus, weil es nicht genug Lehrer gibt. Schulamt und Schulleiter tun ihr Möglichstes, um den Ausfall auszugleichen. Die Lage soll sich auch nach den Sommerferien nicht verbessern.

Viele Schulen, vor allem Grund- und Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen in Singen und im Hegau arbeiten personell am Limit. In der Folge falle Unterricht aus, in manchen Fächern würden Klassen zusammengelegt, berichtet Gerhard Schlosser, geschäftsführender Schulleiter der Singener Schulen. Wenn möglich, versuchten die Schule die Ausfälle, die oft durch Mutterschutz, Elternzeit oder Krankheit entstanden sind, selbst aufzufangen.



Das Schulamt ist informiert, doch es gebe keine Lehrer. "Das Geld ist da, die Stellen sind da, wir finden nur die Menschen nicht, die sie besetzen", sagt Karlheinz Deußen, Leiter des Schulamts in Konstanz. Schulen und Schulamt versuchten, stabile Strukturen auf Minimalniveau zu schaffen. Früher seien angehende Lehrer froh um jede Stelle gewesen, egal wo. Mittlerweile könnten sich die Lehrer ihren Einsatzort aussuchen, so der Schulamtsleiter.

Mangel an Vertretungslehrern

So würden zum Beispiel 29 Sonderschullehrkräfte gesucht und die Stellen können voraussichtlich nicht besetzt werden. Das Schulamt versucht mit den Schulen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Lehrkräfte werden gebeten, ihr Deputat aufzustocken, Stellen werden für Lehrer anderer Schularten geöffnet, Lehramtsanwärter und pensionierte Lehrer springen ein.



Außerdem mangele es an Vertretungslehrern. Sie dürfen nur für die Zeit der Vertretung angestellt werden und müssen sich mit Beginn der Sommerfserien arbeitslos, obwohl sie dauerhaft gebraucht würden. "Das Problem wird uns die nächsten vier, fünf Jahre begleiten und es kann sein, dass, aufgrund von Zuwanderung, der Bedarf noch größer wird", erklärt Deußen.

Schlosser sieht auch im neuen Schuljahr keine Entspannung. "Die Situation spitzt sich eher noch zu, weil der Markt leer ist", sagt der Schulleiter der Zeppelin-Realschule. Wenn zu wenig Lehrer da sind und die Klassen größer werden, leide die Qualität des Unterrichts.



Doch es treffe nicht alle Schularten gleich stark. Gymnasien und Realschulen seien noch recht gut ausgestattet. Er sieht auch ein regionales Problem. In Südbaden locke die nahe Schweiz unter anderem mit besserer Bezahlung, die zudem noch früher mit den Ausschreibungen dran seien. Städte haben weniger Probleme, Lehrer zu finden als ländliche Gemeinden. Früher seien Berufsanfänger bereit gewesen, überall anzufangen. "Wenn heute in der gewünschten Schule keine Stelle frei ist, wird das Jahr anderweitig überbrückt", berichtet Schlosser.

Gestiegene Anforderungen an Lehrer

"Wir Eltern sehen, dass zu viel Unterricht ausfällt, dass aber die Schulleitungen und Lehrer sich bemühen, den Ausfall zu kompensieren", erklärt Beatrix Gabele, Gesamtelternbeiratsvorsitzende in Singen. Sie sieht ein Grundproblem darin, dass die Lehrerausbildung in den vergangenen Jahren nicht genug gepflegt wurde. Man müsse den Lehrerberuf wieder attraktiv machen und Ruhe in die Schulpolitik bringen. Die Anforderungen an die Lehrer seien gestiegen, sie sähen sich Klassen mit 30 Schülern gegenüber, die viel stärker als früher ihre Probleme mit in die Schule brächten. Lehrer könnten oft kein Verhältnis zum einzelnen Schüler aufbauen. "Dabei kann ein Lehrer so viel bewirken. Er kann Talente entdecken, motivieren und fördern", erklärt die Elternbeiratsvorsitzende des Hegau-Gymnasiums.

Eine Lehrerausstattung von 100 Prozent an einer Schule reiche nicht aus, es müssten mindestens 107 Prozent sein, um einen verlässlichen Unterricht zu gewährleisten, lautet eine Forderung der Eltern. "Man kann Gesetze doch ändern", sagt Gabele. Auch müsse man über die Ausschreibungsfristen nachdenken. Wenn Baden-Württemberg ausschreibe, seien viele Lehrer schon vom Markt.

45 Lehrer fehlen

43 Lehrerstellen konnten nach Angaben des Schulamts aktuell im Landkreis Konstanz besetzt werden, gesucht würden noch etwa 45 Lehrkräfte. Nicht besetzte Stellen würden fortlaufend ausgeschrieben. Laut einer Studie der Lehrergewerkschaft werden wegen steigender Schülerzahlen bis 2030 über 2500 neue Lehrerstellen benötigt.