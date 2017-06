Engen Lebenshilfe stärkt Eltern von Kindern mit Trisomie 21

Eine Krabbelgruppe gehört zum breit gefächerten Angebot der Lebenshilfe Singen-Hegau für Familien, in denen es Kinder mit Diagnose Trisomie 21 gibt.

Am Samstagvormittag herrscht munterer Trubel in den Räumen der Lebenshilfe Singen-Hegau. Einmal im Monat treffen sich hier seit gut einem Jahr Familien mit Kleinkindern, die mit Trisomie 21, auch Down-Syndrom genannt, zur Welt gekommen sind. Bei den "Sonnenkindern", so der Name der Gruppe, wird gespielt, gelacht und gesungen – wie in anderen Krabbelgruppen auch. Neben dem spielerischen Charakter, der für die Kinder ebenso wichtig ist wie für alle anderen, bekommen die Eltern hier auch viele Informationen über Förderungs- und Unterstützungsmöglichkeiten und können sich untereinander austauschen.

Philip ist dreieinhalb Jahre alt und stellt seine Eltern, wie alle Kinder, vor viele Herausforderungen. Dass der Alltag mit einem Kind mit Trisomie 21 der Familie besonders viel abfordert, schildert Philips Mutter Stephanie Darabant aus Singen: "Die Alltagsbewältigung an sich ist die Herausforderung. Die Uhren ticken anders mit einem Trisomie-Kind." Zusätzliche Arzttermine sowie Frühförderung, Physiotherapie und Logopädie gehörten dazu. Außerdem sei viel Übung nötig und ständige Wiederholungen, um dem Kind wichtige Dinge wie das Laufen, Sprechen und vieles mehr, was im Alltag benötigt wird, beizubringen.

Von einer Freundin hatte Stephanie Darabant den Tipp mit der Krabbelgruppe bei der Lebenshilfe bekommen. Seit gut einem Jahr sind die Darabants Teil der Gruppe. Sie genießen das gemütliche Beisammensein und die abwechslungsreichen Programmpunkte wie Basteln, Ausflüge, gemeinsames Grillen oder den Besuch eines Clowns. "Es sitzen alle in einem Boot. Man kann über alles sprechen und fühlt sich einfach irgendwie aufgehoben", schildert die Mutter.

Ähnlich beschreibt Danuta Alder aus Singen den Besuch der Krabbelgruppe. Ihre Tochter Jana ist vier Jahre alt und war gewissermaßen Stein des Anstoßes für die Gründung der Gruppe. Hebamme Violetta Brylak-Raut, die Familie Alder am Singener Klinikum kennenlernte, hatte die Idee. Wie Familie Darabant hatten auch die Alders erst nach der Geburt von der Trisomie ihrer Kinder erfahren. "Am Anfang war es schwierig das anzunehmen. Wir wurden auch mit der Situation allein gelassen.

Erst nach zwei Jahren haben wir uns Informationen über finanzielle Unterstützung zusammengesammelt. Wir hatten vorher nicht so den Kopf dafür", erzählt Danuta Alder im Rückblick. Damit es anderen betroffenen Familien nicht ebenso ergeht, hat die Lebenshilfe mit Hebamme Brylak-Raut die Krabbelgruppe "Sonnenkinder" ins Leben gerufen. Das Gruppenangebot, das seit 2016 auch Teil des Landesprogramms Stärke ist, soll die Familien unterstützen, ihre Kinder in ein selbstständiges Leben zu begleiten. Sie will den Eltern aufzeigen, dass sie in ihrer Situation nicht alleine sind. "Alle haben das gleiche Päckchen zu tragen", weiß Susanne Huber von der Lebenshilfe. Sie leitet die Gruppe und steht den Familien mit Rat und Tat zur Seite. "Neben den monatlichen Treffen, gibt es einmal in der Woche eine offene Beratung", erläutert Huber.

Mittlerweile sind im Schnitt sechs bis sieben von insgesamt zwölf Familien pro Gruppentreffen dabei und profitieren von dem gegenseitigen Austausch mit anderen Eltern sowie den Informationen von Susanne Huber. Familie Darabant hat sich von Anfang an dazu entschlossen, offen über die Trisomie ihres Sohns Philip zu sprechen. Das habe ihnen vieles erleichtert, vermittelt die Mutter. Für die Zukunft hat sie noch einen Wunsch: "Die Inklusion soll weiter gesellschaftliches Thema werden. Es soll noch normaler werden, zusammen zu leben."



Die Lebenshilfe

Die Lebenshilfe Singen-Hegau ist eine Vereinigung für Menschen mit geistiger Behinderung sowie für deren Familien. Der Ortsverein Singen hat 330 Mitglieder und unterhält die Freizeiteinrichtung Betreff für Jugendliche und Erwachsene, einen Familiendienst für Kinder und Jugendliche, eine Beratungsstelle für alle Betroffenen sowie eine Stiftung. Weitere Informationen finden Sie unter: www.lebenshilfe-singen.de