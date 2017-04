Singen Lebenshilfe plant wieder einen Sponsorenlauf

Es kommt auf jeden Kilometer an: Für den 13. Mai plant der Lebenshilfe-Verein wieder den beliebten Sponsorenlauf. Der ist mittlerweile zur wichtigsten Einnahmequelle geworden. Mitmachen kann jeder.

Menschen mit und ohne Behinderung sollen im Alltag gut miteinander leben, sich respektieren und Freude haben – das ist das Ziel des Lebenshilfe-Vereins. Mit einem bunten Freizeitangebot im "BeTreff", Beratung und Hilfe für Familien, einer Beratungsstelle und einer Stiftung leistet der Verein in Singen einen großen Beitrag dazu, dass Menschen mit geistiger Behinderung am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können und die Unterstützung dabei bekommen, die sie benötigen. Der Sponsorenlauf der Lebenshilfe Singen-Hegau ist über die Jahre zu einer echten Erfolgsgeschichte geworden und zur wichtigsten Einnahmequelle des Vereins. Aus diesem Grund findet der Lauf nun künftig jedes Jahr statt, gibt der Verein bekannt. Am Samstag, 13. Mai, gibt es non 10 bis 17 Uhr die siebte Auflage des Benefizlaufs mit einem Fest rund um die Geschäftsstelle in der Mühlenstraße.

Mitmachen kann wirklich jeder – vom Kind bis zum Rentner, Menschen mit und ohne Behinderung. Jeder kann ganz nach eigenem Ermessen und persönlichen Möglichkeiten teilnehmen. Es darf gelaufen, spaziert oder mit dem Rollstuhl gefahren werden, und das so weit wie jeder einzelne kann und möchte. "Jeder Schritt zählt" lautet das Motto des Sponsorenlaufs. Das Prinzip ist denkbar einfach: "Die Läuferinnen und Läufer suchen Sponsoren, die für jeden gelaufenen Kilometer einen gewissen Geldbetrag spenden. Die Aktiven haben die Möglichkeit, zwischen morgens 10 und nachmittags um 17 Uhr auf den beiden Rundkursen von zwei und vier Kilometern Länge so viele Kilometer zu laufen, wie sie wollen oder schaffen", erläutert Anja Dürr-Pucher, Geschäftsführerin der Lebenshilfe.

"Es kommt nicht darauf an wie sportlich man ist, sondern dass man etwas für den guten Zweck macht", betont die Geschäftsführerin. Mehr als 600 Teilnehmer waren bei der letzten Auflage des Sponsorenlaufes aktiv. Ganze 5400 Kilometer kamen 2015 zusammen. Diese guten Zahlen hofft die Lebenshilfe Singen-Hegau dieses Jahr noch übertreffen zu können. Viele Läufer sind schon seit ein paar Jahren immer wieder dabei. Sehr schön sei auch, so Dürr-Pucher, dass neben Privatleuten auch jedes Mal mehrere Teams von Singener Firmen für den guten Zweck laufen und damit einen wichtigen Beitrag leisten. Durch Spenden und Übernahme von Sachkosten trügen Singener Unternehmer seit Jahren dazu bei, dass der Sponsorenlauf zum festen Bestandteil des Singener Veranstaltungskalenders geworden ist, sagt Lebenshilfe-Geschäftsführerin Dürr-Pucher erfreut.

Die Unterstützung der Stadt Singen ist für die Lebenshilfe besonders wichtig. Christa Bühl, erste Vorsitzende des Vereins, ist deshalb sehr froh, dass OB Bernd Häusler den Lauf eröffnet – und selber mitläuft. Die Eröffnung ist um 10 Uhr. Abgerundet wird die Veranstaltung durch ein buntes Fest rund um die Geschäftsstelle der Lebenshilfe in der Mühlenstraße. "Die gesamte Bevölkerung der Stadt und des Hegaus ist eingeladen, die Lebenshilfe am Tag des Sponsorenlaufs besser kennen zu lernen und sich über ihre Aktivitäten zu informieren. Rund um die Geschäftsstelle wird den ganzen Tag Musik, Essen und Trinken, ein Kinderprogramm mit Schminken und Ponyreiten und vieles mehr angeboten", sagt Bühl.

Selbst teilnehmen

Wer beim Lauf mitmachen möchte, sucht sich Sponsoren, die pro geleistetem Kilometer eine vorher vereinbarte Summe spenden. 1000 Läufer, die bereits einmal beim Sponsorenlauf teilgenommen haben, bekommen den so genannten Läuferzettel, auf dem die Sponsoren eingetragen werden, direkt per Post. Wer zum ersten Mal mitmachen möchte, kann sich dieses Formular auf der Internetseite der Lebenshilfe herunterladen und ausdrucken sowie weitere Infos abrufen.

