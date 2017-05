Singen Laster stürzt fast Abhang hinunter - aufwendige Bergungsaktion

Ein Lastzug geriet am Montag auf der L 193 während der Fahrt zum Schienerberg, kurz vor der Mittagszeit in eine bedrohliche Situation.

Das Fahrzeug rutschte in einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab in das Straßenbankett. Der dadurch schräg gestellte polnische Laster war etwa drei Kilometer vor Schienen auf Bohlinger Gemarkung in Gefahr, einen Abhang hinunterzustürzen. Dem Stockacher Abschlepp-Unternehmen Moll gelang es, in einer aufwendigen Aktion mit Hilfe eines Krans und eines weiteren Fahrzeuges den Lastzug wieder auf die Straße zu bringen.



Mit Stahlseilwinden wurden Lastzugmaschine und Aufleger zuvor abgesichert. Der sichtbar erleichterte Lasterfahrer konnte seine Fahrt fortsetzen. Vor Ort waren auch zwei Beamte des Polizeipostens Rielasingen. Für die Bergung musste die Straße gut zwei Stunden voll gesperrt werden.