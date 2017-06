Singen Lange Trockenperiode sorgt für große Ernteschäden

Landwirte müssen wegen des Wetters der vergangenen Wochen empfindliche Einbußen an Heu und Getreide hinnehmen.

Hegau – Über Wochen hinweg fehlender Regen und hohe Temperaturen belasten die Landwirtschaft in der Region. „Bei 38 Grad hat auch das Getreide die Schnauze voll und bricht das Wachstum ab“, formuliert der Steißlinger Landwirt Stefan Maier. „Die Hitze und wochenlange Trockenheit waren für die Pflanzen richtiger Stress“, umreißt auch der Uttenhofer Kollege Stefan Leichenauer, der in der Vorstandschaft des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes tätig ist. Von daher hat er viele Rückmeldungen von anderen Bauern im Hegau. "Je nach Beschaffenheit der Böden und Lage der Felder gibt es unterschiedlich große Schäden", berichtet Leichenauer.

"Manche Grasflächen sind regelrecht verbrannt. Wir können nur etwa die Hälfte der erwarteten Heumenge beim ersten Schnitt ernten. Durch die lange Trockenheit ist das Gas einfach nicht mehr weitergewachsen", so Leichenauer. Nicht viel besser sehe es für den zweiten Schnitt aus, da das Gras buchstäblich rückwärts wachse, also verbrenne. Der Regen der vergangenen Tage macht etwas Hoffnung. Es gab von Mittwochabend bis zum gestrigen Morgen in Uttenhofen und Umgebung 20 Liter pro Quadratmeter Niederschlag. Den hätten wir früher schon gebraucht", betont der Landwirt. Wenn über mehrere Wochen, wie jüngst geschehen, extreme Trockenheit herrsche, führe das zu großen Schäden beim Getreide. Das sei auch beim Mais und Raps zu erwarten.

"Die Wintergerste ist noch einmal davongekommen, weil dessen Wachstum schon fortgeschritten war. So erwarten wir in Kürze eine zufriedenstellende Ernte", erklärt Stefan Maier. Sein Mähdrescher steht schon bereit. Eine Probe-Mahd ist schon vollzogen. Beim Weizen drohten empfindliche Ernte-Verluste. "Das große Problem ist, dass dieses Getreide in der wichtigen Kornfüllphase war, die etwa 40 Tage lang andauert. Ausgerechnet in dieser Zeit regenete es kaum", so Maier. Zudem gebe es in Steißlingen viele kieshaltige Böden, die besonders oft austrockneten. "Wir konnten weniger Heu als erhofft einfahren. Dafür stimmt die Qualität. Das ist für uns fast wichtiger, das Vieh soll gutes Futter bekommen", betont Maier. Im vergangenen Jahr habe es katastrophal schlechtes Heu gegeben. Ziemlich nass und klumpig habe es erst sehr spät eingebracht werden können.

Auf einigen seiner Getreide-Äcker zeigt Stefan Leichenauer, wie ganze Teile eine sogenannte Totreife mit verkümmerten Körnern aufweisen, andere wiederum gesund wachsen. Da Uttenhofer Bauern auch bei Ernte-Ausfällen die Weltmarktpreise nicht beeinflussen könnten, setzt er auf die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern, wie Mühlen oder Brauereien, bei denen Qualität die große Rolle spiele.

Finanzielle Hilfe

Landwirte bleiben in der Regel auf ihren Ernteschäden sitzen. Nur bei Hagelschlag greift eine Versicherung, die aber ein Landwirt abschließen müsse. Bei den großen Frostschäden, die vor allem die Obstbauern betraf, gab es ein landesweites finanzielles Hilfsprogramm für die Ernte-Ausfälle. Die einzelnen Geschädigten dürften laut Stefan Leichenauer aber nur einen Bruchteil der Verluste ersetzt bekommen. In anderen europäischen Ländern greife bei landwirtschaftlichen Schäden durch Unwetter eine staatlich unterstützte Versicherung.