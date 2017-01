Singen Landesbischof lobt in Singener Vesperkirche Stärkung für Leib und Seele

Seit Monaten laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Am Sonntag war Auftakt für die Singener Vesperkirche.

Die zweite Singener Vesperkirche wurde in der zum Gasthaus umgebauten Lutherkirche mit einem ökumenischen Gottesdienst gestern feierlich eröffnet. Pfarrerin Andrea Fink freute sich als Hausherrin ganz besonders über den Besuch von Jochen Cornelius-Bundschuh aus Karlsruhe. Der badische Landesbischof der evangelischen Landeskirche rief in seiner Festpredigt zum Teilen auf. "Die Güte Gottes zeigt sich am deutlichsten, wenn wir teilen", ist er überzeugt. Es sei wichtig, das Gute nicht nur für sich haben zu wollen, sondern auch an andere zu denken.

Mit seiner Teilnahme in Singen setzt der Landesbischof ein Zeichen für die Vesperkirchen im Land. Gott sei nahe, wenn uns Gutes wiederfahre, betonte er. Das Gute bei Gott habe etwas mit Gemeinschaft zu tun. "Die Vesperkirche ist für mich ein Ort, an dem sich Gottes Nachsicht und Barmherzigkeit ausbreitet", sagte Jochen Cornelius-Bundschuh und forderte die Besucher dazu auf, aufeinander zuzugehen. Die Vesperkirche öffne die Herzen und mache mutig, Nächstenliebe zu zeigen, stellte er fest.

Der Eröffnungsgottesdienst wurde von den Vorstandsmitgliedern des Arbeitskreises christlicher Kirchen (ACK) in Singen gestaltet. "Gemeinschaft über alle Grenzen hinweg – das ist Vesperkirche", betonte Andrea Fink. Die Teilung am Tisch von Arm und Reich sei nicht gottgewollt und nicht unveränderbar. Zum Zeichen dafür gab es für die Gottesdienstbesucher ein kleines Stück Brot, das untereinander geteilt wurde. Die Pfarrerin freute sich über die Eröffnung der zweiten Vesperkirche. "Sie soll für möglichst viele Menschen Stärkung für Leib und Seele sein", sagte sie. Der Raum sei vorbereitet und alles sei einladend geschmückt.

Pfarrer Bernhard Knobelspies von der katholischen Seelsorgeeinheit Singen wünschte der Vesperkirche Menschen mit offenem Blick und weitem Herzen, um keine Vorurteile entstehen zu lassen. Pfarrer Robert Geßmann von der alt-katholischen Gemeinde St. Thomas setzt auf Gottes Liebe und Pastor Reiner de Vries (Friedenskirche) bezeichnete die Vesperkirche, bei der täglich ein warmes Mittagessen kostenlos angeboten werde, als gelebten Gottesdienst. Das Projekt finanziert sich ausschließlich über Spenden.

In den Fürbitten wurde ein großer Krug mit Wasser gefüllt und dabei um Freude, Rücksicht, Geduld, Vergebung und Treue für die Vesperkirche gebeten. Für musikalische Umrahmung sorgten der Posaunenchor unter Leitung von Andreas Gerlach sowie Reinhold Boenke an der Orgel.

Für Sonntag, 22. Januar, wurde ein Familiengottesdienst im Rahmen der Vesperkirche angekündigt.

Besonderes Gasthaus

Die zweite Singener Vesperkirche in der zum Gasthaus umgebauten Lutherkirche hat bis 29. Januar täglich von 11.30 bis 14 Uhr geöffnet. Das warme Mittagessen (es gibt auch Menüs für Vegetarier und Muslime) inklusive Kuchen und Getränk ist kostenlos. Jeder ist willkommen! Da beim Essen Arm und Reich gemeinsam an einem Tisch sitzen, entstehen oft für alle Beteiligten bereichernde Gespräche. Für Spenden gibt es ein Sonderkonto der Singener Tafel bei der Volksbank Hegau Baar, IBAN: DE27 6949 0000 0100 1001 00, Stichwort: Vesperkirche. (zöl)