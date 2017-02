Bohlingen Landarzt als Traumberuf

Der Bohlinger Allgemeinmediziner Georges Dubouis wird heute 70 Jahre. Ans Aufhören denkt er nicht.

Der französische Akzent und das charmante Auftreten sind sein Markenzeichen. So kennen die Patienten aus Bohlingen und den umliegenden Ortschaften den „Herrn Doktor“. Am heutigen Freitag wird Georges Dubouis, Facharzt für Allgemeinmedizin und Akupunktur, 70 Jahre alt. An den Eintritt in den Ruhestand denkt der Jubilar nicht. „Dieser wunderschöne Beruf, Arzt sein zu dürfen, zu helfen und zu versuchen Menschen von ihrem Leiden zu befreien, erfüllt mich immer noch limitfrei“, sagt Georges Dubouis (ausgesprochen „Dübui“). Er hoffe, so betont er im Gespräch, Gott möge ihm noch viele Jahre Kraft geben, diese Mission fortzusetzen. Dabei lächelt der Arzt und blickt charmant zu seiner Frau Gabriele. „Dank der unerschöpflichen Unterstützung, dem Verständnis und der Geduld seiner Familie und dem Praxisteam" sei es ihm möglich, noch heute die Praxis zu führen, sagt er.

1947 im südostfranzösischen Lyon geboren, zog es Georges Dubouis nach dem Abitur 1967 zur Militärzeit erstmals in Richtung Bodensee und nach Radolfzell. Zurück in Frankreich, studierte er Medizin an der Fakultät in Besancon und schloss das Studium 1978 mit der Approbation (staatliche Zulassung als Arzt) ab. Nach mehreren Stationen als Assistenz-Arzt ist er der Liebe wegen endgültig nach Radolfzell und an den Bodensee gekommen. Die Hochzeit mit seiner Frau Gabriele war 1973, die Kinder Steffen und Caroline mit den beiden Enkelkindern Carlotta und Maximilian sind der Stolz des Jubilars. „Mein Wunsch war es immer, in einer Landpraxis helfen zu dürfen, 1979 hat sich der Traum in der schönen Gemeinde Bohlingen verwirklicht“, erzählt Georges Dubouis.

Von 1979 bis 1994 wirkte er erst als Praktischer Arzt, 1995 erhielt er die Anerkennung als Facharzt für Allgemeinmedizin. Nachdenklich stimmt den Mediziner allerdings die „Landarzt-Misere“, die jungen Ärzte würden sich aus vielerlei Gründen nicht trauen in eine Landpraxis einzusteigen. Bohlingen darf sich deshalb noch glücklich schätzen mit Dubouis einen Allgemeinmediziner im Ort zu haben.