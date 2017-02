Singen Land fördert vier Familienzentren in Singen

In den Kinder- und Familienzentren bieten ein konzentriertes lokales Netzwerk, das Begegnung fördert, Eigenkräfte aktiviert und so die Erziehungskompetenz der Eltern stärkt. Bestehende lokale Strukturen werden so gebündelt und vernetzt

Konsequent will die Landesregierung die Weiterentwicklung der Kinder- und Familienzentren vorantreiben. Von insgesamt 1,2 Millionen Euro Fördergeldern, werden auch rund 40 000 Euro nach Singen fließen, wie die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Ziel der so genannten Kinder- und Familienzentren sei, die Bildungsarbeit auf das ganze System Familie auszuweiten. Mit den zusätzlichen Mitteln sollen die am Landesförderprogramm beteiligten Einrichtungen in ihrem Qualitätsprozess unterstützt werden. In Singen werden das Käthe-Luther-Kinderhaus und das Markus-Kinderhaus der Evangelischen Kirchengemeinde, die Kindertagesstätte St. Nikolaus des Elisabethenvereins Singen und das Familienhaus Taka-Tuka-Land der Arbeiterwohlfahrt von der Förderpauschale von je 10 000 Euro profitieren. „Die Zusammenarbeit mit Eltern ist eine zentrale Voraussetzung für eine gute Kinder- und Familienbildung. Mit den Zentren stärken wir die Vereinbarkeit von Beruf und Familien durch flexible Betreuungsangebote“, so Wehinger. Insgesamt fördert das Land 94 Kinder- und Familienzentren.