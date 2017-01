Singen Ladendieb steht unter Drogeneinfluss

Zwei 20 und 21 Jahre alte Männer haben versucht 21 Computerspiele im Wert von rund 1400 Euro zu stehlen. Zumindest einer der Tatverdächtigen stand dabei unter dem Einfluss mehrer Drogen.

Die Tat ereignete sich am Samstag, 28. Januar, gegen 15.15 Uhr in einem Elektronikmarkt in der Straße Unter den Tannen. Eine Mitarbeiterin bemerkte dort den Diebstahlversuch der beiden jungen Männer. Sie übergab die Tatverdächtigen der Polizei. Da der 20-Jährige unter Drogeneinwirkung mit einem Auto zum Geschäft gefahren sein dürfte, wurde bei ihm eine Blutentnahme veranlasst. Laut Polizei war ein Drogenvortest zuvor positiv ausgefallen.