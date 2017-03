Singen Kurioser Fall vor dem Singener Amtsgericht: Frauen prügeln sich auf Hochzeitsfeier

Während der Geschenkübergabe ging der Tumult los: Das Singener Amtsgericht hat es mit einer Hochzeitsfeier zu tun, bei der mehrere Frauen aufeinander losgegangen sind. Man kratzte sich, biss sich, und einen blutigen Daumen gab es auch.

Es dürfte der Alptraum aller Hochzeitspaare sein. Während der Geschenkübergabe eskaliert ein Familienstreit zu einer handfesten Auseinandersetzung. Und im Getümmel zerbricht der Familienzusammenhalt endgültig in zwei Lager. Wer genau wen bei einer Prügelei auf einer Hochzeitsfeier angegriffen hat, das sollte das Amtsgericht Singen kürzlich herausfinden. Drei Frauen, eine Mutter und zwei ihrer Töchter, waren angeklagt, drei weitere Frauen angegriffen, sie an den Haaren gezogen, sie gekratzt und schließlich sogar einen Daumen blutig gebissen zu haben.

Gleich zu Beginn stellten die Angeklagten den Fall allerdings ganz anders dar. Nicht sie hätten auf der Hochzeit Dritter, ebenfalls verwandter Personen die Hauptgeschädigte angegriffen, sondern diese habe sie in der Menschenmenge plötzlich angegangen, sie provoziert und begonnen, auf eine der Töchter einzuschlagen. Sie hätten sich wiederum friedlich verhalten und trotz Wunden später darauf verzichtet, Anzeige zu erstatten. Dies erklärten sie mit dem Wunsch der Gastgeber auf eine familieninterne Lösung des Konflikts. Deshalb konnten die Beschuldigten auch keine Beweise für ihre Verletzungen vorbringen, sie erfuhren erst Monate später von der drohenden gerichtlichen Aufarbeitung.

Durch einen Dolmetscher wurde auch das mutmaßliche Opfer in einer ausführlichen Vernehmung angehört. Sie gab an, zwischen den Familien habe es zuvor keine größeren Unstimmigkeiten gegeben. Allerdings gab sie auch zu, Verfasserin einer Nachricht in einem sozialen Netzwerk zu sein, die vor allem Drohungen enthält. Ein mögliches Motiv für die Handgreiflichkeit konnten auch die Beschuldigten aus ihrer Sicht der Dinge nicht nennen. Auf eine Einstellung des Verfahrens wollten sich die Angeklagten nach Rücksprache mit ihren Anwälten nicht einlassen, da diese Falschaussagen und falsche Verdächtigungen auf der Gegenseite beweisen wollen. Weil die Beweisaufnahme langwierig geriet, wurde die Verhandlung unterbrochen, demnächst sollen weitere Zeugen gehört werden.