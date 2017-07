Singen Kulturfestival Arte Romeias: Künstler erobern den Raum

Das Kunstfestival ist eröffnet. Zeit und Vergänglichkeit, Gegenwart und Sicherheit sind die großen Themen des Projekts. Zu sehen ist die Kunst im vergänglichen Raum noch bis Sonntag

Bunte Farbspuren verteilt an Wänden und Zimmerdecken knallen ins Auge, mit Hammer und Meißel bearbeitet legen Wände in einem anderen Raum die Bausubstanz in Form eines Gesichts oder der Weltkarte frei. In einem Kellergeschoss scheinen die filigranen Federzeichnungen mit den Spinnweben zu korrespondieren. Das Kunstprojekt Arte Romeias der Baugenossenschaft Hegau offenbart auf vielfältigste Weise den morbiden Charme der Abrisshäuser in der Romeiasstraße.

„Waren wir hier schon?“ oder „Ich will noch ins Haus 13“, war nach der Vernissage im Laufe des Abends zu hören. Zeitweise drängten sich die gut 350 Besucher auf den Treppenaufgängen, schon die Flurwände sind bemalt und hinterlassen Farbspuren auf den Stufen. Die einzelnen Wohnungen überraschen mit der Vielfalt an kreativen Ideen: Komplett schwarz oder weiß gestrichene Räume, die den ursprünglichen Zustand verdecken. In einem anderen Raum ein Loch in einer Wand, Fundsachen wie Zeitungsausschnitte und Schlüssel als Überbleibsel früherer Bewohner werden in den Blick gerückt.

Zeit und Vergänglichkeit, Gegenwart und Sicherheit, Heimat und Zukunftsaussichten sind Themen vieler Künstler. Wie Geschäftsführer Axel Nieburg in seiner Begrüßung betonte, sei es der Hegau ein Anliegen gewesen, durch dieses Kunstprojekt Synergien anzuregen, die niemanden ausschließen. "Egal ob Kindergartenkind oder Rentner, Hobbykünstler, Profi oder DJ – erst durch die Vielfalt entsteht ein solch stimmiges Gesamtkunstwerk“, so Nieburg. Sein großer Dank galt Jörg Lillich als künstlerischem Begleiter, ohne den es Arte Romeias nicht gegeben hätte. Lillich ist Dozent an der Uni Konstanz für Literatur, Kunst und Medien.

Beteiligt waren Flüchtlinge und Flüchtlingskinder, die die Sehnsucht nach Geborgenheit zum Ausdruck bringen. Kinder aus Kitas drücken ihr Lebensgefühl mit farbenfroh bemalten Wänden und von der Decke wedelnden Papierbändern aus. Die Wörter Ausbruch, Aufbruch und Sicherheit werden künstlerisch umgesetzt: Sei es die Computerzeit und ihre Auswirkungen auf den Menschen, vermittelt durch völlig weiße Räume bestückt mit Laptop und zwei Betten, oder der Raubbau an der Natur: In einer Installation schlängeln sich Grünpflanzen aus angehäufter Blumenerde an den Wänden empor oder wachsen aus Essgeschirr. Die Natur holt sich zurück, was ihr genommen wurde.

Sicherheit zählt auch für die Hegau, mit diesem außergewöhnlichen Projekt habe die Baugenossenschaft den sicheren Boden verlassen. „Aber wer immer nur auf Nummer sicher geht, verschenkt viel von der vitalen Kraft der Kreativität“, so Nieburg. Jeremias Heppeler bezog sich in seiner literarischen Einführung auf das „Dazwischen“, die Zeit zwischen Geburt und Tod.

Künstler seien Nomaden im Kopf: „Sie bauen Zelte auf, wirken, denken, malen, schreiben oder hämmern und bauen Zelte ab, ziehen weiter und bauen wieder auf.“ Er appellierte an die Gäste: „Lasst euch euphorisieren. Feiert ein Hochfest der Vergänglichkeit.“ Heppeler bemühte den Spruch: „Ist das Kunst oder kann das weg?“ Seine Antwort: „Ja, es ist Kunst. Und ja: Es kommt weg.“ Davon war am Eröffnungsabend noch nichts zu merken: Die Gäste plauderten im Garten angeregt auf den Liegestühlen unter den Bäumen.

Zum Projekt

Das Kunstprojekt Arte Romeias öffnet Samstag und Sonntag ab 11 Uhr. Heute jeweils um 16 Uhr und 18 Uhr geht es mit der Theatergruppe der Hochschule Konstanz im Stadtbus durch Singen. Von 20 Uhr bis 23 Uhr spielt die Band Diego's Canela Spanisch- und Latin- Pop. 21.30 Uhr bis 2 Uhr finden Underground Dancefloors in Haus 7 und 9 statt. Am Sonntag spielt die Guggenmusik Xplosiv, Ende des Festivals ist um 17 Uhr. (ros)

Informationen im Internet: www.hegau.com