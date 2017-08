Singen Kulturelle Vielfalt auch für Schüler in der Stadthalle Singen

Die Stadthalle Singen organisiert bei ihren Abo-Abendveranstaltungen Einführungen für Schüler. Außerdem gibt es einen außergewöhnlichen Rabatt.

Die ehrgeizigen Ziele der Stadt Singen als herausragender Standort für kulturelle Vielfalt lassen sich an Details ablesen. Beispiel: Für die Theateraufführungen und Konzerte in der Stadthalle gibt es bei allen Abo-Abendveranstaltungen ein Schülergruppen-Angebot für sechs Euro pro Person. Die Karten können mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 in den Büros der Tourist Information Singen (Marktpassage oder Stadthalle, Tel.: 077 31 / 85 262 oder 85 504) gebucht werden. Beibehalten werden ferner die Einführungen für die Theater- und Tanzaufführungen, Opern und die Symphoniekonzerte. Die Einführungen beginnen jeweils eine Dreiviertelstunde vor der Aufführung, was den Zugang zu den kulturellen Veranstaltungen erleichtert.

In die Komödie „Sommernachtstraum“ von William Shakespeare beispielsweise führt am Donnerstag, 30. November, der Singener Studiendirektor Stephan Glunk ein, bevor um 20 Uhr dann die Shakespeare Company Berlin die Bühne betritt. Ein anderes Beispiel ist die Tanztheater-Produktion „Shadows in Motion“ des Choreografie-Stars Jon Lehrer aus den USA. Zu sehen ist sie am Sonntag, 22. April 2018 um 19 Uhr, zuvor führt die Dramaturgie des Euro-Studios Landgraf aus Titisee-Neustadt in das Projekt und Jon Lehrers Gedankenwelt ein.

Die Symphoniekonzerte der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz erläutert der Intendant Beat Fehlmann. Am Samstag, 25. November 2017, um 20 Uhr bringt das Orchester den Blockflötisten Maurice Steger als Dirigent und als Solist mit. Unter dem Titel „Gedanken“ werden Werke des Barock und der frühen Wiener Klassik von Georg Friedrich Händel, Antonio Montanari, Giuseppe Antonio Brescianello, Giuseppe Sammartini und Wolfgang Amadeus Mozart interpretiert.

Beim Neujahrskonzert unter dem Titel „Silberfäden“ und der Leitung von Chefdirigent Ari Rasilainen am Samstag, 13. Januar 2018 um 20 Uhr stehen populäre Klassikwerke und Lieder des Schweizer Sängers Vico Torriani (1920-1998) auf dem Programm.