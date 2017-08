Singen Kulturelle Entdeckungstour im Hegau

Zwölf Gemeinden beteiligen sich am 16. September an der Museumsnacht Hegau-Schaffhausen. Über 100 Kulturschaffende werden an 60 Kunstorten aktiv

Singens Bürgermeisterin Ute Seifried lässt ihrer Bewunderung für die Aktivitäten rund um die grenzüberschreitende Museumsnacht freien Lauf, wenn sie die großstädtische Kultur ihrer Geburtsstadt Karlsruhe mit dem Kulturangebot im ländlich-urbanen deutsch-schweizer Raum vergleicht: "Ich bin beeindruckt, was die Gemeinden in kultureller Hinsicht bieten", sagte sie bei der Vorstellung des umfangreichen Programms zur Museumsnacht Hegau-Schaffhausen, die am Samstag, 16. September, von 18 bis 1 Uhr stattfindet. Diese bietet in diesem Jahr an 65 Kunstorten und mit über 100 Künstlern wieder eine außerordentliche Vielfalt.

Zwölf Gemeinden, darunter drei in Deutschland und neun in der Schweiz, beteiligen sich an dieser langen Nacht der Kunst und Kultur, an der sowohl in ästhetischer als auch künstlerischer Hinsicht eine große Bandbreite zu sehen sein wird. Kleinere Veranstaltungen, Führungen, Workshops sowie ein reichhaltiges kulinarisches Angebot runden den grenzüberschreitenden Anlass ab. Dieses Jahr sind folgende Gemeinden dabei: Beggingen, Büsingen, Diessenhofen, Flurlingen, Hallau, Neuhausen, Schaffhausen, Singen, Stein am Rhein, Thayngen, Wangen (Öhningen) und Wilchingen.

"Diese Gemeinden befinden sich damit in einer Tradition, die vor 20 Jahren in Berlin ins Leben gerufen wurde und mittlerweile in fast allen großen Städten Einzug gehalten hat", sagte die Direktorin Katharina Epprecht des Museums Allerheiligen in Schaffhausen, in dem die Museumsnacht 2017 am 16. September auch offiziell eröffnet werden wird. Ziel dieser Publikumsveranstaltung sei es, neue Besuchergruppen in die Museen zu locken. Und dafür betreiben die Städte, Gemeinden und Kulturschaffenden in ihren Ateliers oder Galerien Jahr für Jahr einen beachtlichen Aufwand.

Rund 3000 Eintrittsbändel hatten die Veranstalter im vergangenen Jahr verkauft. Marcel Zürcher geht davon aus, dass damit 15 000 Besuche in Museen und Kulturstätten stattgefunden haben. Auch wenn in diesem Jahr die Zahl der teilnehmenden Gemeinden etwas rückläufig sei, so rechnet Zürcher mit einem ähnlichen Publikumsinteresse wie in den vergangenen Jahren. Der Austausch über die Grenze funktioniere jedenfalls hervorragend.

Das bestätigt auch der kantonale Kultusminister Christian Amsler: "Ich erlebe die Menschen im Grenzraum als sehr offen", sagt er und bezeichnet die Kultur als Ausdruck der Freiheit. Für den Schaffhauser Kulturstadtrat Raphael Rohner hingegen "erwacht im Dunkel der Museumsnacht die Abenteuerlust."

Während sich das Museum Allerheilgen mit Hilfe von 70 Berufsmusikern ab 18 Uhr in einen Ton- und Klangraum verwandelt und bei der Eröffnung der Museumsnacht im Innenhof Trompeten festlich erklingen, werden die Blechbläser "Hontes Brass" die zeitgleiche Eröffnung mit Oberbürgermeister Bernd Häusler auf dem Singener Rathausplatz befeuern. Die Singener Maler haben sich für ihre Jahresausstellung im Bürgersaal das Motto "Weiber" vorgenommen, während sich die Kirchen mit dem Thema 500 Jahre Reformation beschäftigen werden. Dazu wird der Performance-Künstler Antonio Zecca in der Lutherkirche die 95 Thesen Martin Luthers in 95 Zeichnungen im Kirchenraum darstellen. Alle Singener Museen werden sich mit eigenen Aktionen an der Museumsnacht beteiligen, und auch die Stadtbibliothek ist dabei. Eine besondere Attraktion wird zum vierten Mal das Museum auf Rädern sein. Hier können sich die Besucher mit Oldtimern innerhalb Singens zu den verschiedensten Veranstaltungsorten fahren lassen.

Es lohnt sich aber auch, außerhalb Singens und Schaffhausens auf kulturelle Entdeckungsreise zu gehen. In Stein am Rhein, Thayngen, Diessenhofen und den anderen Kunsträumen warten verblüffende Einblicke auf die Besucher.

Praktisches zur Museumsnacht

Zwölf Gemeinden diesseits und jenseits der deutsch-schweizer Grenze beteiligen sich am 16. September an der Museumsnacht 2017. Zwischen 18 und 1 Uhr gibt es jede Menge zu erkunden. Dazu folgende Tipps: