Singen Küchenbrand alarmiert Rettungskräfte in Singen

Einen Küchenbrand am Freitagabend gegen 22.20 Uhr hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Den Wohnungsinhabern gelang es das brennende Öl bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu ersticken.

Laut Polizei kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Homberger Straße in Singen zu dem Küchenbrand, da ein Wohnungsinhaber einen Topf mit Öl auf dem Herd erhitzt und vergessen hat. Das heiße Öl habe sich in der Folge entzündet und einen Küchenstuhl in Brand gesetzt.



Der Brand konnte, wie es im Polizeibericht heißt, noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch die Wohnungsinhaber gelöscht werden. Es entstand laut Polizei lediglich geringer Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Feuerwehr Singen war mit fünf Fahrzeugen und 35 Mann im Einsatz.