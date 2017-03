Singen Kreischen erwünscht: die Mantastic Sixxpaxx in der Singener Stadthalle

Die Stripp-Art-Formation reißt bei ihrem Gastspiel in Singen ihr weibliches Publikum mit. Da wird gekreischt bis die Ohren schmerzen.

Trotz winterlicher Außentemperaturen wurde es in der Singener Stadthalle sommerlich heiß. Wenn die Stripper-Gruppe Mantastic Sixxpaxx aus Berlin auftritt, freuen sich die Damen auf professionelle Künstler mit Charme und Ästhetik, eine außergewöhnliche Show und in erster Linie natürlich auf viele Sixpacks zum Bewundern und Anfassen. Manche Besucherinnen wollten anfangs noch wegen der akrobatischen Tanzkünste gekommen sein, doch spätestens, als die ersten Handtücher fallen gelassen wurden, bröckelte die prüde Fassade. „Vergessen Sie Ihre guten Manieren! Anfassen ist erwünscht, dass heute Nacht auch ja keine von ihrem eigenen Mann träumt!“, begrüßte Sixxpaxx-Mitglied David Farell das Publikum, das sich für diesen ungewöhnlichen Abend übrigens ziemlich in Schale geschmissen hatte. Die ein oder andere zukünftige Braut nutzte den Anlass mit ihren Brautjungfern mit Krönchen und in rosa Tüllröcken für einen Junggesellinnenabschied, und auch ein paar 18. Geburtstage wurden hier gefeiert.

Alterstechnisch waren jedoch fast alle Gruppen vertreten und sogar ein paar Männer waren vereinzelt im Publikum zu sehen. „Wir wollen Gekreische, Gestampfe und Gejubel, wie es sich gehört!“ – Das bekamen die Tänzer auch zur genüge, das Publikum zeigte sich schon gut aufgeheizt, als die Gruppe zu Discomusik im Lederoutfit die Bühne eroberte, und im Handumdrehen auch die Herzen der Zuschauerinnen.

Bei Mantastic Sixxpaxx gehört das Publikum zur Show. Schon nach den ersten Minuten hielt die Ladies nichts mehr auf den Plätzen, schweißnasse Hemden, die in die kreischende Menge flogen, wurden buchstäblich in Fetzen gerissen. Die Damenwelt konnte gar nicht genug davon bekommen, auf die Bühne geholt oder von den spärlich bekleideten, muskelbepackten Herren umtanzt zu werden. Ob die Stripper nun als Polizisten, Matrosen oder Superhelden auftraten, es wurden stets genüsslich die Hüllen abgestreift, bis nur noch die Hüte oder ein paar dünne Stoffstreifen das Allerintimste verdeckten. Und nebenbei bewiesen die Entertainer auch noch Gesangs- und Tanztalent. Zu Stücken von den Backstreet Boys, Michael Jackson oder aus dem Film "Dirty Dancing" wurden beachtliche Auftritte auf die Bühne gebracht und Elvis-Pendant Brandon Presley sorgte mit Stimme und Klavier zwischendurch für romantische Atmosphäre. Damit wäre eindeutig bewiesen: Mit den legendären Chippendales können es die Made-in-Germany-Sixxpaxx problemlos aufnehmen.

„Es war wie immer großartig und wirklich fesselnd!“, sagte Corinna Scher aus Freiburg mit einem Augenzwinkern nach der Show. „Meine Freundinnen und ich sind schon richtige Sixxpaxx-Experten, aber es ist jedes Mal ein bisschen anders.“ Für Tiana Jehle aus Erzingen war es ihr erster Besuch bei den Männern mit Traumkörpern: „Ich bin begeistert!“, meinte sie. „Wir sind extra aus dem Klettgau hierhergekommen, doch das war es wert!“ An diesem Abend scheinen die geheimsten Träume der Damen wahr geworden zu sein, da nimmt man die Ohrenschmerzen doch gerne in Kauf.

Die Gruppe

Mantastic Sixxpaxx ist eine Strip-Art-Tänzergruppe aus Berlin, die bei ihren Fans für akrobatische Shows, Entertainment und professionelles Auftreten steht. Auf ihren Touren treten die Artisten, die zudem alle Foto-­und Athletikmodels sind, in Sälen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz auf. Das Programm besteht aus Tanz-­und Gesangseinlagen mit spektakulären Choreografien. (kfu)