Singen Krankenhaus Singen renoviert die Kapelle

Das Konzept steht fest, jetzt fehlt noch Geld: Das Singener Klinikum will die Krankenhauskapelle renovieren. Für die Sanierung und Umgestaltung sucht das Krankenhaus nun Spender.

Die Kapelle sei in die Jahre gekommen, der Raum und die denkmalgeschützten Fenster seien sanierungsbedürftig, der Brandschutz ebenfalls, wie es in einer Pressemitteilung des Hegau-Bodensee-Klinikums heißt. Die Kapelle solle nicht nur renoviert, sondern auch umgestaltet werden, um den Anforderungen an die moderne Krankenhausseelsorge gerecht zu werden.

Das Credo dabei: "das starre Raumgefüge aufbrechen, Transparenz schaffen, den Raum wirken lassen und eine Atmosphäre bieten, die Gemeinschaft entstehen lassen kann", wie es in der Presseinfo weiter heißt. So solle es statt der fest montierten Kirchenbänke eine lose Bestuhlung geben und der Raum soll barrierefrei werden. Die Neumöblierung soll schlicht sein und vieles möglich machen – von der Arbeit im Stuhlkreis, über Andachtsfeiern oder Meditationen bis zu größeren Feiern, Konzerten und Vorträgen. Die neue Kapelle werde zur stärkeren Vernetzung ihrer Arbeit beitragen, sagen laut Pressemitteilung die beiden Seelsorger Waltraud Reichle (katholisch) und Christoph Labuhn (evangelisch). Die Fenster des Künstlers August Babberger und die Madonna mit Bild sollen erhalten bleiben. Das Ziel: die renovierte Kapelle 2018, zum 90-jährigen Bestehen des Krankenhauses, eröffnen.

Singens OB Bernd Häusler sagte bei der Vorstellung der Pläne laut Klinikum finanzielle Unterstützung der Stadt zu. Das Projekt werde zwischen 200 000 und 230 000 Euro kosten, heißt es in der Presseinfo. Krankenhausbetriebsgesellschaft, Erzdiözese Freiburg und Badische Landeskirche sorgen für die eine Hälfte des Geldes. „Für die andere Hälfte brauchen wir die Unterstützung der Bevölkerung“, wirbt die evangelische Dekanin Hiltrud Schneider-Cimbal laut Presseerklärung um Spenden.

für die Renovierung sind möglich auf das Konto des Krankenhausförderverein Singen e.V., Sparkasse Singen-Radolfzell, IBAN: DE 59 6925 0035 0003 0530 06, BIC: SOLADES1SNG, Verwendungszweck: Sanierung Krankenhauskapelle