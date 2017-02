Singen Konzert begeistert Publikum mit fragilen Klängen und Kraftexplosionen

Zum Konzert des Jazz-Quartetts Vinograd Express in der Gems kam das Publikum zahlreich.

Das Quartett Vinograd Express entführte bei seinem Auftritt in der Gems das Publikum des Jazzclubs in eine spezielle Klangwelt. Die Gruppe, bestehend aus Annette Maye (Klarinette), Janko Hanushevsky (Bass), Udo Moll (Trompete) und Max Andrzejewski (Drums), bot modernen Jazz, durchsetzt mit jüdisch-orientalischen Balkan­elementen. Leider musste Vinograd Express ohne die angekündigte italienische Klarinetten-Größe Gianluigi Trovesi auftreten. Er war erkrankt.

Die Combo um die Kölner Klarinettistin Annette Maye präsentierte in erster Linie frei gehaltenen modernen Jazz, wobei die Musiker mit eigenwilligen und ausdrucksstarken Klangimprovisationen den Zuschauer mal auf einen orientalischen Bazar mitnahm, dann wieder die Einsamkeit der Wüste phantasievoll zum Klingen brachten. So wurde mit einem Geigenbogen das Schlagzeug bearbeitet, die Trompete hustete und keuchte und hinter den Kulissen gefundene Knöpfe schepperten in der Snare. Die Band überzeugte vor allem im ersten Teil des Abends durch fragile Klänge und einen sehr transparenten Bühnensound. Dabei gefielen die vielfältigen Klangfarben der von Annette Maye gespielten Klarinetten. Vor allem die ansonsten recht selten zu hörende Bassklarinette stach im Ensemble-Spiel hervor.

Durch die Kommunikation der Instrumente während des Zusammenspiels wurde immer wieder eine Spannung aufgebaut, welche kurz vor dem Höhepunkt in sich zusammenfiel, um sich danach wieder aufzubauen. Auf langsame Teile folgten Kraftexplosionen, die geprägt waren von zunehmender Lautstärke und Geschwindigkeit und sich in langen Improvisationen zu verlieren schienen. Die Künstler gaben zum Beispiel eine Vertonung des Elements Rubidium zum Besten, welches sich als nicht enden wollendes begleitetes Schlagzeugsolo ohne für einen Laien erkennbaren Spannungsbogen entpuppte und in seinem meditativen Charakter die Geduld eines jungen, mit modernem Jazz noch nicht sehr vertrauten Publikums stellenweise an seine Grenzen brachte. So stimmte der Schlagzeuger während seines langen Solos die Felle um und gab gegen Ende eine gesungene Tonfolge wieder, in der er sich schließlich gänzlich verlor, bis er den Ausgang aus dem Irrgarten der virtuosen Perkussionsklänge fand – kreativ, aber gewöhnungsbedürftig!

Für geschulte Ohren der freien und spontanen Improvisation und Fans des modernen Jazz ein gelungener und inspirierender Abend, der jedoch durchaus seine Längen hatte und manch argloseren Zuhörer etwas ratlos entließ.