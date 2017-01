Singen Konstanzer Historiker beleuchtet Leben und Wirken des Singener Sozialdemokraten Richard Jäckle

Von der roten Insel in den Landtag: Der Historiker Michael Kitzing spricht über den Singener Sozialdemokraten Richard Jäckle, der in der Stadt Spuren hinterlassen hat.

"Richard Jäckle verdeutlicht, wie sich Geschichte in der Lokalpolitik nachvollziehen lässt", leitete die Singener Stadtarchivarin Britta Panzer den Vortrag über dessen bewegtes Leben ein. Die Biografie des Singener SPD-Landespolitikers wurde den Zuhörern in der Stadthalle von Michael Kitzing im Rahmen der Vortragsreihe "WissensWert" nähergebracht. Nach Lehraufträgen in Stuttgart und Konstanz gehört Kitzing, Geschichtsprofessor an der Uni Konstanz, nun der Kommission für geschichtliche Landeskunde an, für die er bereits zahlreiche Biografien erforschte. Der Jäckles hatte er den Titel "Der badische Schumacher" gegeben. Damit bezog er sich auf den Stil von Jäckles Reden vor dem Freiburger Parlament. "Er stach durch seine polemisches, scharfes Auftreten hervor und unterschied sich darin nicht von Kurt Schumacher im Bundestag", erläuterte Kitzing. Gerade der Ort seiner Reden wurde ein wichtiges politisches Anliegen, da er ein überzeugter Verfechter des Zusammenschlusses Baden-Württembergs war.

"Singen war eine rote Insel in einer ländlich geprägten Gegend", erklärte Kitzing. Hier sollte der 1912 geborene Richard Jäckle politisch und beruflich seine ersten Schritte unternehmen. In der Druckerei der damals in Singen herausgegebenen SPD-Zeitung "Volkswille" absolvierte er eine Lehre zum Schriftsetzer. Ebenso war er sehr erfolgreich in den Jugendorganisationen der Partei aktiv. Trotz seines SPD-Engagements überstand er das NS-Regime unbeschadet: "Es ist bemerkenswert, dass er relativ wenig Repression während der NS-Zeit erlebte."

Gleich nach Ende des Zweiten Weltkrieges nahm er an Versuchen teil, eine neue Arbeiterpartei zu gründen. Als die Neugründung schließlich geglückt war, wurde er Ende 1946 in Abwesenheit zum Vorsitzenden der SPD in Baden gewählt, wovon er nur durch Zufall erfuhr. Trotz schwieriger Verhältnisse in der Nachkriegszeit profilierte er sich als scharfer Kritiker der CDU. Und: "Jäckle zählt zu den prägenden Personen der Stadtgeschichte", sagte Kitzing.