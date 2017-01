Singen Komödie: Zickenalarm unter Männern

Die Komödie "Kunst" wurde 1994 in Paris uraufgeführt, am Sonntag war es in der Singener Stadthalle zu sehen. Warum gehört das Stück zu den modernen Klassikern?

Es ist wichtig, dass Männer die Hauptrollen spielen. Mit Frauen jedenfalls wäre in der Komödie "Kunst" von Yasmina Reza die erste Chance zum Witz vertan. Denn Marc (Leonard Lansink), Serge (Luc Feit) und Yvan (Heinrich Schafmeister) lösen in dem am Sonntagabend in der Singener Stadthalle präsentierten Stück von der erster Minute an einen Zickenalarm aus, der bei weiblicher Besetzung leicht ins tragisch Überspannte abgleiten könnte. Doch wenn Männer ihre Beziehungsprobleme auspendeln, dann wirken die kommunikativen Spitzen, der Einsatz von Tränen oder die finale Versöhnung nicht hysterisch – sie sind urkomisch.

Doch das ist's nicht allein, was zur boulevardesk-komödiantischen Grundstruktur des Stücks beiträgt: In der "Kunst" geht es um Kunst und da kann bekanntlich spätestens seit Beuys jeder mitreden. Also fühlt sich der Zuschauer von der erste Minute an zuhause, denn oft steht er irritiert in Museen, starrt verlegen an häusliche Wände von Freunden oder zermartert sich bei Vernissagen das Gehirn nach einer einigermaßen intelligent klingenden Formulierung zu dem, was da eines Rahmens und Nagels für wert befunden wird.

Marc allerdings spielt nicht mit. Zweifelnd blickt er auf das mit blassen Streifen durchzogene weiße Rechteck, das sein Freund Serge zu einem exorbitant hohen Preis erstanden hat. Immerhin, es ist laut Serge ein echter Antrios und deshalb ein Schnäppchen. Doch auf Marc übt das Werk keine Evidenz aus, es wirkt nicht magnetisch und auch die "Vibration der Monochromie" will sich bei ihm partout nicht einstellen. Marc lässt allen Takt fahren und lacht – ein wenig zu bitter und ein wenig zu boshaft. Schon die Eingangsszene macht damit klar, dass nicht die Kunst (wenn sie denn eine ist) die Ursache des Lachens, sondern das Lachen der Zweck einer Beleidigung ist.

Denn darum geht es: Der Rationalist (Marc ist Luftfahrtingenieur) nutzt die unschuldig-weiße Kunst als Projektionsfläche, um dem Dermatologen Serge mit dem Vorwurf des Liebesentzugs in der Beziehung der beiden Freunde auf die Pelle zu rücken. Umgekehrt fährt Serge schwerstes intellektuelles Gerät auf, um mittels Überhöhung der weißen Fläche tief ins Marc'sche Wesen einzudringen, um dessen eifersüchtige Seelenverfassung bloß zu legen. Man wirft sich gegenseitig mangelnde Gelassenheit, Verrat und Betrug vor und als von Serge die Runzeln von Marcs besserer Hälfte Paula in der verbalen Auseinandersetzung zur Sprache kommen, setzt's eine Ohrfeige.

Die Watschen trifft aus Versehen den Schwächsten: Yvan übernimmt in dem kammerspielartigen Stück die Rolle des Mittlers, was Ausdruck allein in der Kleiderordnung findet. Während Marc in destruktivem Schwarz und Serge in klinischem Weiß auftritt, irrt Yvan als bunter Vogel über die Bühne, ein von künftiger Ehefrau, Schwiegermutter und alles andere als transparenten Familienverhältnissen Getriebener, der bei seinen Freunden seelischen Beistand erhofft, doch nichts als Hohn und Spott erntet. Neben den schlichten Kostümen unterstützt auch das Bühnenbild die Deutung des Stücks auf plakative Weise: Das Trio bewegt sich im Rahmen dreier leerer Wände, die auf ihre Weise mit dem umstrittenen weißen Kunstwerk korrespondieren.

Was das Stück unabhängig von der dramaturgischen Meisterschaft einer Yasmina Reza und der auf die Erfordernisse eines Tournee-Theaters reduzierten Regie (Fred Berndt) in Singen zu einem ebenso erheiternden wie erhellenden Erlebnis macht, sind die schauspielerischen Leistungen. Es sind drei Profis, die ihre Markenrolle gefunden zu haben scheinen: In Leonard Lansink erkennt man den schnoddrigen TV-Privatdetektiv Georg Wilsberg aus Münster, Heinrich Schafmeister gibt den nervös-hibbeligen Zappelphilipp und dem nicht ganz so TV-bekannten Luc Feit ist die Rolle des kunstsinnigen, leicht überspannten Gesellschaftsmenschen wie auf den Leib geschrieben.

Alle drei haben dabei die Chance zu Soli – vor allem Heinrich Schafmeister, der in einem überbordenden Redefluss seine Freunde in die ihm bevorstehenden Verwinkelungen seiner bevorstehenden Eheschließung einweiht und allein wegen seiner Kondition einen Sonderapplaus einfährt. Und Leonard Lansink und Luc Feit brillieren beispielsweise in einem Scheingefecht um die Zigarettenrauch-empfindsame Paula: Ein Duell um den blauen Dunst, in dem es wirklich keiner Frau bedarf und nur wahre Männer die Hauptrolle zu spielen imstande sind.

Über die Autorin

Yasmina Reza ist hierzulande vergleichsweise unbekannt. Die Komödie der 57-jährigen französischen Schriftstellerin ist 1994 in Paris uraufgeführt worden, seither gab es eine Vielzahl von Inszenierungen. Bevor Yasmina Reza mit ihren Stücken Erfolg hatte, war sie selbst als Schauspielerin tätig. Noch bekannter als ihr Stück "Kunst" ist ihr groteskes Kammerspiel "Gott des Gemetzels", das von Roman Polanski verfilmt wurde. (tol)