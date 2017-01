Singen Kommentar: Tierische Helfer

Hat sich der Minister für ländlichen Raum, Peter Hauk, zu viel Kompetenz angemaßt, als er die Bejagung des unter Naturschutz stehenden Bibers in Erwägung zog?

Die Biberbeauftragte des Regierungspräsidiums Bettina Sättele versucht, der aufgeregten Diskussion wieder mehr Sachlichkeit zu verleihen. Sie weiß, dass der einst fast ausgerottete Nager Landwirten in Gewässernähe Probleme bereiten kann. Obwohl auf der Seite der tierischen Heimkehrer, zeigt sie Verständnis für die Bauern und sucht nach Lösungen. Sie versucht zu vermitteln, und das ist klug. Denn nur wer überzeugt ist vom Nutzen der Artenvielfalt, der wird die imposanten Nager auch dulden. Wer sie aber durch geschickte Anpflanzungen so in Gebiete lenken kann, in denen zum Beispiel die Aach ohnehin renaturiert werden soll, der kann sich viel Geld sparen. Sie in ihrer Ausbreitung zu beobachten ist sinnvoll; sie zu bejagen völlig übertrieben.