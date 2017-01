Der Fachbegriff für Fremdenfeindlichkeit heißt Xenophobie. Auch für die Art, wie man ihr beikommen kann, gibt es einen Begriff: Parodie.

Xenophobie braucht kein Mensch. Erstens nehmen das Wort nur Neunmalkluge in den Mund und zweitens verweist allein die Phobie in dem Begriff auf einen Sprung in der Schüssel. In Singen (einschließlich Hegau) jedenfalls ist Fremdenfeindlichkeit weitgehend ein Fremdwort – ganz einfach, weil Singen (samt dem Hegau) ohne zugezogene Menschen ziemlich armselig dran wäre. Zu denen, die das so sehen, gehört Oberbürgermeister Bernd Häusler, der beim Neujahrsempfang auf die bunt-gemischte Zusammensetzung der Mitarbeiter in den Singener Unternehmen hinwies. Ohne sie könnte die Stadt (und auch der Hegau) dicht machen und bei diesem Gedanken darf man ganz gewiss fremdeln.

Parodie

Ganz anders sieht es bei der Parodie aus – auch so ein gescheiter Begriff, der allerdings weit sympathischer rüberkommt. Wenn zum Beispiel irgendjemand gekonnt Tonfall, Gestik oder Gangart von Angela Merkel nachahmt, dann ist das ein Brüller. Und auch die Xenophobie (also Fremdenfeindlichkeit) lässt sich witzig parodieren. Zum Beispiel im Fall von Karl Mohr. Der Vertriebsleiter der Thüga in Singen stammt aus Schwendi. Das liegt nicht etwa in der Türkei, in Syrien oder Kamerun – nein, Schwendi ist ein Ort im Kreis Biberach und mithin echtes Ausland.



Aus badischer Sicht fragt man sich da so einiges: Lassen sich Oberschwaben integrieren? Können sie ohne Maultasche leben? Und was machen solche Menschen am Samstag ohne Kehrwoche? Fragen über Fragen, aber die Chancen auf Assimilation stehen gar nicht schlecht. Man nehme zum Beispiel Bernd Häusler. Der OB stammt nicht nur aus dem Ausland, sondern ist in Radolfzell geboren – also echtem Feindesland. Dafür hat er es in Singen weit gebracht.