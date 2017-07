Singen Kokainhändler müssen ins Gefängnis

Mehrjährige Haftstrafen sind die Quittung für einen Mann aus dem Hegau und eine Frau, die Kokain illegal eingeführt und damit gehandelt hatten.

Wegen Kokainhandels und illegaler Drogeneinfuhr hat das Landgericht Konstanz eine 36-jährige, aus Nigeria stammende Frau aus den Niederlanden zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Ein mitangeklagter und gleichaltriger Landsmann aus dem Hegau muss für vier Jahre ins Gefängnis.

Seit April des Jahres 2015 sind aufgrund der Ermittlungen der Kriminalpolizei Friedrichshafen im Landkreis Konstanz bereits ein Dutzend Drogenkuriere sowie mehrere Zwischenhändler und Helfer eines gut organisierten, international tätigen Kokainhändlerrings festgenommen worden. Nach dessen Vorgehen hatten zwei Kuriere das Kokain in ovale Plastikpäckchen verpackt im Körper transportiert. Diese Art des Drogentransports wird auch als Bodypacking bezeichnet. Das Kokain kommt vermutlich aus Südamerika und gelangt über Kuriere aus Spanien, Italien, Holland auch in den süddeutschen Raum. Ob die jetzt verurteilten Kokainkuriere zu dieser aus Nigeria stammenden Tätergruppe gehören, gilt zwar als nicht gesichert. Die Vorgehensweise ist aber fast identisch.

In dem Fall, der aktuell vor dem Landgericht Konstanz verhandelt wurde, fand die Kripo Ende vorigen Jahres in Böblingen rund 340 Gramm Kokaingemisch guter Qualität im Wagen des 36 Jahre alten Familienvaters aus dem Hegau. Er hatte soeben die jetzt verurteilte Frau und deren zweieinhalbjährige Tochter am Bahnhof in Böblingen abgeholt. Mutter und Kind waren mit dem Zug aus Utrecht angereist. Sie stiegen in das mit zwei Kindersitzen ausgestattete Auto des Mannes ein. Die Frau hatte als Geschenk eine holländische Keksdose bei sich. Gebäck war darin allerdings nicht, sondern die Dose war mit 35 oval geformten Plastikpäckchen gefüllt.

Jedes davon enthielt rund zehn Gramm der Droge. Alles in allem Rauschgift mit einem Wiederverkaufswert von mindestens 238 000 Euro. Da der 36-jährige Mann aufgrund eines Hinweises längst unter Beobachtung stand, endete das vermeintliche Familientreffen für die Erwachsenen in der Untersuchungshaft. Die Drogen wurden im Fußraum des Autos gefunden, aus dem Handschuhfach konnten 9500 Euro sichergestellt werden.

Unglaubwürdige Ausreden

Vor Gericht legte die Frau gleich am ersten Prozesstag ein Geständnis ab. Zu den Hintermännern in Holland machte sie allerdings keine Angaben. Der Mann aus dem Hegau tischte dem Gericht dagegen eine dubiose Geschichte von einem umfangreichen Textilienkauf für Bekannte in Metzingen auf, die ihm aufgrund der erdrückenden Beweislage niemand glauben konnte. "Ich habe mit Drogen nichts mehr zu tun!", behauptete der Mann trotzdem. Er habe die Frau in Böblingen abgeholt, weil ein Bekannter ihn darum gebeten habe. Bei der Kontrolle durch die Polizei müsse die Frau ihm dann die Drogen untergeschoben haben. Erst am zweiten Prozesstag räumte der 36-Jährige die abgesprochene Übergabe des Kokains ein. Die Drogenpäckchen sollten nach diesen Aussagen im Raum Singen weiterverkauft werden.