Singen Kokain in der Keksdose: Prozessauftakt gegen mutmaßliche Drogenkuriere

Es sah aus wie ein harmloser Familienbesuch – wären da nicht 340 Gramm Kokain und ziemlich viel Geld mit im Auto gewesen. Zwei mutmaßliche Drogenkuriere stehen vor Gericht, und dabei muss auch geklärt werden, ob sie zu einem großen nigerianischen Drogenring gehören.

Es sah aus wie ein netter Verwandtenbesuch, als der 36-jährige Nigerianer J. aus Singen Ende Dezember vorigen Jahres eine gleichaltrige Landsmännin und deren zweieinhalbjährige Tochter am Bahnhof von Böblingen abholte und in seinen mit zwei Kindersitzen ausgestatteten Wagen lud. Drogenfahnder, die den 36-Jährigen seit einiger Zeit beobachtet hatten, wussten es besser. Die mit dem Zug aus Utrecht angereiste Frau soll rund 340 Gramm Kokain aus Südamerika im Gepäck gehabt haben, das sie dem mutmaßlichen Zwischenhändler aus Singen im Auto übergeben haben soll. Die Drogen wurden in einer Keksdose gefunden, die im Fußraum des mit zwei Kindersitzen ausgestatten Wagens versteckt war. Im Handschuhfach stellte man ein Kuvert mit 9500 Euro sicher. Das Geld war laut Staatsanwaltschaft der Kaufpreis für das Rauschgift. Seit gestern müssen sich die Beiden wegen illegaler Einfuhr von Rauschgift und wegen Handels damit vor dem Landgericht Konstanz verantworten.

Bereits im vorigen Jahr waren im Kreis Konstanz 26 Personen festgenommen und insgesamt rund neun Kilogramm Kokain, 300 Gramm Heroin und rund 72 000 Euro Bargeld sichergestellt worden. Ausgelöst wurden die umfangreichen Ermittlungen der Kripo Friedrichshafen, nachdem im April 2015 zwei Nigerianer festgenommen worden waren. Es stellte sich heraus, dass sie als sogenannte Bodypacker Kokain im Körper zum Weiterverkauf in den Kreis Konstanz transportiert hatten. Die von der jetzt angeklagten Kurierin mutmaßlich geschmuggelte und übergebene Droge war, genau wie in den damaligen Fällen, in 35 sogenannte Fingerlinge verpackt, in denen sich jeweils rund 10 Gramm Kokaingemisch befanden. Laut Staatsanwaltschaft waren die Päckchen für den Weiterverkauf im Raum Singen bestimmt.

Der Angeklagte aus Singen, verheirateter Vater mehrerer Kinder, machte vor Gericht zunächst keinerlei Angaben. Bei der Polizei hatte er behauptet, die Mitangeklagte habe ihm das Kokain untergeschoben, als er sie im Auftrag eines Bekannten aus Böblingen abgeholt hatte. Das Geld im Handschuhfach habe er für einen Einkauf von Kleidung in Metzingen dabei gehabt. Die gleichaltrige Frau gab dagegen zu, die Drogen aus Holland eingeführt, nach Böblingen transportiert, und dort dem Landsmann aus Singen übergeben zu haben. Danach habe sie sofort wieder nach Utrecht zurückfahren wollen. Über ihre Auftraggeber in den Niederlanden und die näheren Umstände ihrer Rekrutierung wollte sie sich nicht äußern.

Die kleine, rundliche Frau, die eine auffällige Halskette mit großem Kreuz über dem dunkelblauen Oberteil trug, wurde wie ihr Kollege mit Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt. Seit Ende Dezember 2016 sitzt sie in Schwäbisch Gmünd im Frauengefängnis. Ihre kleine Tochter hat sie im April zum ersten Mal wiedergesehen. Sie sei 2009 von Nigeria in die Niederlande umgesiedelt und jetzt holländische Staatsbürgerin, berichtete sie. Bis zur Geburt des Kindes habe sie in der Gastronomie gearbeitet. Der Vater ihrer Tochter zahle keinen Unterhalt. Sie habe bis zu der verhängnisvollen Fahrt nach Böblingen von Sozialhilfe gelebt, antwortete sie auf Nachfrage. Wäre ihr krimineller Kurierdienst unentdeckt geblieben, hätte sie angeblich 500 Euro bekommen. Der Prozess wird fortgesetzt. Ob die jetzt angeklagten mutmaßlichen Drogenkuriere tatsächlich zu dem gut organisierten nigerianischen Händlerring gehören, auf dessen Spur man vor zwei Jahren kam, ist nicht erwiesen.



Die Droge

Schätzungen zufolge liegt der Jahresverbrauch von Kokain in Deutschland bei rund 20 Tonnen. Damit liegt Deutschland im internationalen Vergleich im Mittelfeld. Kokain ist eine der beliebtesten illegalen Drogen weltweit. Es wird davon ausgegangen, dass Kokain nach Cannabis die illegale Droge mit der höchsten Lebenszeitprävalenz ist. Die besteht aus der Menge der Personen, die die Droge mindestens einmal genommen haben. Der Schwarzmarktpreis für ein Kilo liegt in Europa zwischen 17 000 und 78 000 Euro. (sk)