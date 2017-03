Körperverletzung: Rottweiler beißt Passanten beim Alten Friedhof

Ein nicht angeleinter Rottweiler hat am Montagnachmittag im Park Alter Friedhof in Singen zwei Menschen angegriffen und gebissen.

Die beiden Spaziergänger waren selbst mit einem Dackel unterwegs, als der Rottweiler sich näherte. Um ihren Hund zu schützen, habe die Besitzerin das Tier auf den Arm genommen, berichtet die Polizei. Ihr Begleiter habe in der Zwischenzeit versucht, den Angreifer mit dem Fuß fernzuhalten. Dabei sei er vom Rottweiler in die Hüfte gebissen worden. Anschließend habe das aggressive Tier versucht, den Dackel anzugreifen und biss der Besitzerin in den Unterarm. Erst zu diesem Zeitpunkt sei es dem Halter des Rottweilers gelungen, das Tier unter Kotrolle zu bringen. Wie die Polizei berichtet, wird gegen ihn nun wegen Körperverletzung ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der (0 77 31) 88 80 zu melden.