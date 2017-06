Singen Körperverletzung: Betrunkene 34-Jährige randaliert vor Restaurant

Eine alkoholisierte 34-Jährige hat am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, vor einem Restaurant in der Singener Hauptstraße eine Angestellte und einen 46-jährigen Mann, der helfen wollte, angegriffen.

Laut Polizei war die Frau betrunken und verärgert, dass ihr der Einlass in die Kneipe verwehrt wurde. Deshalb soll sie die Restaurant-Angestellte zunächst geschlagen und anschließend auf den Boden gestoßen haben. Dem 46-Jährigen soll sie eine Ohrfeige verpasst haben.



Nachdem eine Polizeistreife herbeigerufen wurde, soll die Frau noch einmal versucht haben, den 46-Jährigen anzugehen. Die Einsatzkräfte konnten nach eigener Aussage einen erneuten Angriffsversuch verhindern. Im Zuge dessen soll die aggressive Frau einem Polizeibeamten ins Gesicht gegriffen haben. Dieser brachte die Frau schließlich zu Boden und fixierte sie mit Handschellen, heißt es in einer Pressemitteilung.



Anschließend wurde die 34-Jährige auf das Polizeirevier in Singen gebracht. Später übergaben die Beamten die alkoholisierte Frau an ihre Mutter.