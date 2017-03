Singen Knatsch an der Kies-Front im Hegau

Kreistag kritisiert positive Regionalverbandsentscheidung zum Kiesabbau im Dellenhau. Das Waldshuter Gremium erachtet die Pläne als unproblematisch. Aus Konstanz kommt nun die Forderung, die Entscheidung noch einmal zu überdenken.

Kommunikationspanne im Kies-Streit: Konsequent haben die Hegauer Kritiker des geplanten Kiesabbaus im Dellenhau ihre Argumente in den letzten Monaten Stein für Stein aufeinandergestapelt. Das Areal sei wichtiger Naherholungsbereich, grenze an ein Landschaftsschutzgebiet, in unmittelbarer Nähe befindet sich das Singener Krankenhaus und direkt gegenüber der Waldfriedhof. Überzeugend konnte sich so Singens CDU-Fraktionsvorsitzende Veronika Netzhammer gegenüber der Grünen-Landtagsabgeordneten Dorothea Wehinger beim Besuch von Finanzministerin Edith Sitzmann als emotionale Landschaftsschützerin profilieren und Richtung Stuttgart das Ende der Abbaupläne fordern.

Doch dann ist die Union in Waldshut-Tiengen unerwartet zerbrochen. Der Planungsausschuss des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee hat vergangene Woche mehrheitlich beschlossen, der angedachten Umwandlung des bisherigen Sicherungsgebietes in ein so genanntes Vorranggebiet keine Steine in den Weg zu rollen. Der Widerstand gegen die Entscheidung war zu schwach. "Einstimmig dagegen waren nur die Grünen und die SPD", berichtet der Hilzinger Regionalverbandsvertreter Rainer Luick und kritisiert, dass die CDU-Fraktion im 28-köpfigen Ausschuss kein Wort über den umstrittenen Standort verloren habe – ebenso FDP und Freie Wähler. "Ohne Gegenstimme aus diesen Reihen – und das auch von ihren Vertretern aus dem Hegau – wurde attestiert, dass es sich sogar um einen ganz hervorragenden Standort für einen baldigen Kiesabbau handeln würde", schimpft Luick. Ralf Baumert, Bürgermeister von Rielasingen-Worblingen und Fraktionssprecher der SPD im Regionalverband, ärgert sich ebenfalls.

Eine oberflächlich ausgearbeitete Sitzungsvorlage voll falscher Zahlen und ohne die Stellungnahmen der betroffenen Gemeinden sei zur Abstimmung vorgelegt worden. Er habe versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten. Eine Mehrheit fand er nicht. "Immerhin eines haben wir erreicht: Das Sitzungsprotokoll geht mit der Stellungnahme an das Regierungspräsidium."

Übers Wochenende hatten Unionsvertreter aus dem Hegau also allerhand zu tun, um bis zur Kreistagssitzung den Kompass zu justieren. Seit Montagabend herrscht wieder Einigkeit in der Union – und darüber hinaus. Fraktionsübergreifend wurde in der Kreistagssitzung auf Vorschlag der CDU beschlossen, auf den Regionalverband zuzugehen, um in der Regionalversammlung noch einmal über das Thema Dellenhau abzustimmen. "Dies war ein Vorschlag von Andreas Renner", erklärt Veronika Netzhammer.

Kreistagsfraktionskollege Manfred Jüppner, der als CDU-Fraktionssprecher im Verband für den Kiesabbau votierte und wenige Tage später als Kreistagsmitglied dagegen, sieht das Dilemma im rechtlichen Rahmen. Vermisst hat er die fehlenden Stellungnahmen der betroffenen Nachbargemeinden. Nun gehe es darum, den örtlichen Bedenken in der Stellungnahme des Regionalverbandes besser gerecht zu werden.

Quer durch den hegau und nicht zuletzt in Rielasingen-Worblingen werden große Bedenken gegen den Kiesabbau laut. Herbert Trautwein vom Ortsseniorenrat formuliert das so: "Erst donnern die Laster durch die Hauptstraße, um ihre Ladung zur Aufbereitung nach Überlingen am Ried zu bringen, dann fahren sie den Kies auf seinem Fränkli bringenden Transport über die Ramsener Straße in die Schweiz."

„Die Rechtslage ist völlig klar. Sie ergibt sich aus der Verwaltungsvorlage. Das war für mich der Grund, im Fachausschuss des Regionalverbandes für die Umwandlung des Dellenhaus von einem Sicherungs- in ein Vorranggebiet zuzustimmen“, betont Engens Bürgermeister Johannes Moser. Es gehe auch darum, die Gleichbehandlung zu wahren. Es gebe noch zig anderer solcher Fälle „Es wurden Gutachten erstellt, die klar ausweisen, welche Gebiete regional als Sicherungs- und Vorranggebiete ausgewiesen werden können", sagt Moser. „Ich bin gespannt ob der Weg funktioniert, einen Antrag des Kreistags anzubringen, um die Sache im Regionalverband neu und fundiert zu diskutieren. Es wäre eine große Chance“, erklärt der Gottmadinger Bürgermeister Michael Klinger. „Ich bin überrascht und enttäuscht, wie sorglos die Verwaltung des Regionalverbandes mit dem geplanten Kiesabbau im Dellenhau umgeht. Dass Rohstoff-Vorräte auch zum Großteil den Schweizern zugute kommen sollen, halte ich rechtlich für sehr fragwürdig. Da müsste auch thematisiert werden, ob in der Schweiz Sicherungsflächen ausgewiesen werden, die auch die deutschen Nachbarn bedienen können“, so Klinger.

Die Argumente für und gegen den Kiesabbau im Dellenhau