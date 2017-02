Singen Kleines Jubiläum fürs Schulfrühstück

Die Waldeck-Schule bietet zwei Mal wöchentlich ein gesundes Frühstück an, Ehrenamtliche helfen mit. Bei den Kindern ist das Angebot beliebt.

Singen – Dienstags und donnerstags ist die Mensa an der Waldeck-Schule bereits um 8 Uhr gut gefüllt. Der Grund: Seit fünf Jahren gibt es an diesen Tagen ein Schulfrühstück. Zur Jubiläumsfeier waren diesmal auch Vertreter der Sponsoren gekommen, denn ohne sie wäre die Aktion, die von Konrektorin Renate Weißhaar initiiert wurde, nicht möglich.

Gegen 7.45 Uhr trudeln die ersten Schüler ein, hauptsächlich Grundschulkinder. Sie stellen sich an der Theke an und tun 50 Cent in das große Sparschwein. Dann können sie sich an dem reichhaltigen Buffet bedienen. "Ich komme gern her und esse am liebsten Butterbrezeln", sagt die achtjährige Alissa Calabretta aus der Klasse 3c. Zwischen 40 und 70 Schüler kommen an diesen Tagen gern in die Mensa, hauptsächlich Grundschüler, denn die Älteren haben bereits ab 7.50 Uhr Unterricht.

"Das ist aber keine Schülerspeisung", betont Renate Weißhaar. "Wir wollen den Tag an diesen zwei Vormittagen gemeinsam beginnen". Als sie vor fünf Jahren die Idee hatte, ist sie bei der Bäckerei Auer auf offene Ohren gestoßen. Bäckermeister Andreas Auer bäckt mit seinem Team für die Schule extra ein Vollkornbrot in runder Form. "Damit können wir die Brote bestens belegen", so Weißhaar. Die Metzgerei Ribler, die auch von Anfang an dabei ist, liefert die Wurst, auch mit Putenfleisch für muslimische Kinder. Thomas Hägele vom Magdalenenhof aus Hilzingen liefert das frische Obst für das Frühstücksbuffet.

Hinzu kommt die Förderung mehrer Sponsoren. Außerdem sind rund 15 ehrenamtliche Helfer dabei. Durch diesen großen Pool an Helfern ist jeder etwa einmal in einem Zeitraum zwischen zwei Ferienterminen im Einsatz. "Wir freuen uns sehr über diese vorbildliche Initiative", gratulierte Ingrid Hempel von der Bürgerstiftung und übergab einen Scheck. Schulleiterin Anja Claßen überreichte Blumen an Renate Weißhaar, die "sehr viel Herzblut in diese Sache steckt".