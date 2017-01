Singen Kleine und große Forscher des Hegau-Gymnasiums tüfteln bei Jugend forscht

Von der physikalischen Untersuchung des Bottle Flip über Brennspiritus bis hin zu Fischer-Technik: Das Hegau-Gymnasium ist mit sieben Projekten bei Jugend forscht dabei.

Mit sieben Projekten nimmt das Hegau-Gymnasium in diesem Jahr am Wettbewerb Jugend forscht teil. Drei Projekte werden von Schülern aus fünften und sechsten Klassen im Bereich "Schüler Experimentieren" präsentiert, die anderen vier von älteren Schülern.

Das Hegau-Gymnasium hat für die jungen Forscher eine eigene Arbeitsgemeinschaft. Immer freitags von 13.30 bis 15 Uhr versammeln sie sich im Anbau der Schule und werkeln an ihren Projekten. Martin Stübig, Abteilungsleiter für den Bereich Naturwissenschaften, und Antonia Bickel, Lehrerin für Mathe und Chemie, betreuen die Schüler. Dabei haben sie auch Unterstützung von ehemaligen Lehrern, die im Ruhestand sind. So wie von Michael Bruhn und Klaus Meister.

"Zeichne doch mal den Schaltplan auf dem Tablet", animiert Klaus Meister den elfjährigen Victor Pinte. Meister hat sichtlich Freude an der Arbeit, denn er hat in seinem Berufsleben viele Jahre Lehrer im Fach Technik ausgebildet. Der Fünftklässler Victor Pinte arbeitet zusammen mit seinem Klassenkameraden Tobias Deninger (11) an einer sicher geführten Laufkatze – eine bewegliche Haltevorrichtung – eines Krans aus Fischer-Technik.

Michael Bruhn, der selbst im Jahr 1963 Abitur am Hegau-Gymnasium gemacht hat und bis zum Ruhestand als Gewerbeschullehrer gearbeitet hat, hatte in seiner Schulzeit viel mit Funktechnik experimentiert. Als erster Schüler des Hegau-Gymnasiums hatte Michael Bruhn nach bestandener Prüfung im Dezember 1962 die Sendelizenz mit dem Rufzeichen DJ 8 MX. In der Weihnachtsausgabe 1962 des SÜDKURIER war die Station damals der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Michael Bruhn schaut an diesem Freitag, wie Nobel Teklezghi (12) mit der Befeuchtungsanlage für ein Terrarium weiterkommt und gibt viele hilfreiche Tipps. Der Sechstklässler macht dieses Projekt zusammen mit Lennard Hoch. Erik Wesselak (11) und Philipp Weigl (11) bauen zusammen einen Roboter aus Fischer-Technik, der auch noch weiterfahren kann, wenn er gegen eine Wand stößt. "Ohne die Hilfe der ehemaligen Lehrer könnten wir die jungen Forscher nicht so gut betreuen", freut sich Stübig.

Mit ihren tanzenden Seifenblasen werden André Yasin Fuchs und Maurice Elias Veitl (beide 17) bei der Präsentation ihres Projektes in Tuttlingen Mitte Februar sicher wieder viele Zuschauer haben. Sie haben damit schon letztes Jahr teilgenommen, die Aufgabenstellung aber verändert. "Wir haben festgestellt, dass Gewicht und Größe der Seifenblase nichts mit der Lebensdauer zu tun haben", so André Yasin Fuchs. Und sie hüpfen auf Materialien wie Seide oder Leder offenbar besser als auf raueren Stoffen.

Julia Großjohann, letztjährige Abiturientin des Hegau-Gymnasiums, nimmt als Chemiestudentin teil. Sie hat Wasseranalysen an acht Orten gemacht, an denen die Aach durchfließt. Alice Höfler (17) ist mit gleich zwei Projekten dabei. Zum einen hat sie einen Mini-Kachelofen gebaut, zum anderen mit verschiedenen Brennstoffen experimentiert. "Brenn-Spiritus hat sich für mein Modell als das beste Brennmaterial erwiesen", sagt sie.

Was ist optimale Füllmenge einer Kunststoff-Wasserflasche, damit diese einen Salto macht und wieder gut landet? Dieser Frage sind die angehenden Abiturienten Jan Philipp Kirsch (18), Niklas Radtke (17) und Camilla Schneeweiß (16) nachgegangen. Für ihr Experiment, das als "Bottle Flip" bekannt ist, haben sie auch die physikalischen Hintergründe untersucht. Unter den kleinen Forschern sind auch Schüler, die noch in den Anfängen in der AG mitmachen, so wie Acelya Turan (11), Noemi Mzyk (10) und Gofran Fradi (11). Sie basteln gerade mit Fischer-Technik einen Kameramann. Michael Gotzmann (14) und Enzo Ferrarese (11) wollen ihren Roboter noch weiter optimieren und werden erst im nächsten Jahr bei Jugend forscht mitmachen.

Die Teilnehmer

Bei Jugend forscht gibt es diesmal aus der hiesigen Region 46 Projekte aus dem Landkreis Tuttlingen, zwölf Projekte aus dem Landkreis Konstanz (davon neun in Singen und zwei in Mühlingen), zehn aus dem Kreis Rottweil, eines aus dem Kreis Sigmaringen und zwei studentische Projekte. Der Wettbewerb ist offen für Schüler ab 15 und Studenten bis zum ersten Semester. Für Schüler ab der vierten Klasse gibt es „Schüler experimentieren“.

Informationen auf: www.jugend-forscht.de