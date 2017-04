Singen Klaus-André Eickhoff präsentiert einen Liederabend über Martin Luther

Klaus-André Eickhoff gibt auf Einladung der Evangelischen Südstadtgemeinde einen musikalischen Lutherabend. Der Titel: "Hier stehe ich – ich könnt' auch anders".

Vor 500 Jahren hat Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen. Dieses Ereignis beschäftigt auch die Evangelische Südstadtgemeinde. Daher lädt sie am Sonntag, 14. Mai, um 19.30 Uhr in die Pauluskirche, Masurenstraße 34, zu einem musikalisch-humorvoller Lutherabend von und mit Klaus-André Eickhoff am Klavier ein. Der Eintritt ist frei.

Das Motto des Abends lautet "Hier stehe ich – ich könnt' auch anders!" Die Zuhörer können sich auf einen intelligenten und kurzweiligen Lutherabend voller geistreicher Texte und Lieder einstellen, die humorvoll bis tief ergreifend und dabei erstaunlich aktuell und inspirierend sein werden.

In seinem Programm macht sich Klaus-André Eickhoff so seine Gedanken über Martin Luther: "Da hat er sich wohl ganz schön verzockt, der gute Luther, als er der Heiligen Anna schwor, ins Kloster zu gehen." Aus dem vielversprechenden Jurastudenten sei ein schüchterner Mönch geworden "und später – ungewollt – ein großer Reformator. Hallten damals, als er seine Thesen anschlug, tatsächlich Hammerschläge durch Wittenberg oder ist das Legende? Und worum genau ging's ihm nochmal in seinen berühmten Thesen? Wovon konnte ein Mensch so überzeugt sein, dass er vor der geballten Macht der Kurie standhaft blieb und einfach nicht anders konnte: 'Ich widerrufe nicht!'?" Hätten Sie´s gekonnt? Können wir auch anders, wenn's drauf ankommt?"

Das Luther-Album "Hier stehe ich – ich könnt' auch anders" ist übrigens ist in der Kategorie "Liedermacher" nominiert für den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Klaus-André Eickhoff wurde 1972 in Celle geboren und wuchs ab 1980 in Oberösterreich auf. Er studierte von 1992 bis 1998 in Salzburg und Salamanca Publizistik- und Kommunikationswissenschaften, Englisch und Spanisch und arbeitet seit 2000 als frei- und hauptberuflicher Liedermacher. Seit 2013 ist er Moderator der TV-Sendung "Gott sei Dank!".