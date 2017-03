Singen Kirche wird zu einem Abenteuerland

Die Seelsorgeeinheit Singen bereitet eine spezielle Form des Kindergottesdienstes vor, das Projekt Abenteuerland. Ideengeberin ist die Ordensfrau Teresa Zukic.

In der katholischen Seelsorgeeinheit Singen ist einiges im Gange. Auch für Familien mit Kindern gibt es ab dem Herbst ein neues Angebot. Über das Projekt Abenteuerland sprach der SÜDKURIER mit drei Akteurinnen, die intensiv daran arbeiten.

"Wir stellen in letzter Zeit immer mehr fest, dass die Resonanz bei den Kinder- und Familiengottesdiensten rückläufig ist", sagt Gemeindereferentin Susanne Ploberger. Im Team mit Elisabeth Paul, Claudia Napel und Karoline Rank bereitet sie das neue Projekt Abenteuerland in Anlehnung an das Modell von Schwester Teresa Zukic vor. "Wir hatten Schwester Teresa einmal zu Gast in Liebfrauen und auch in Hechingen habe ich sie schon erlebt", so Ploberger. Teresa Zukic, Religionspädagogin und Ordensschwester, hat schon einige Seelsorgeeinheiten im Erzbistum Freiburg und anderswo mit ihrer Idee des Abenteuerlandes überzeugt. In der Gemeinde Hannberg-Großenseebach-Weisendorf in Mittelfranken läuft das Projekt bereits zum vierten Mal über das Winterhalbjahr und lockt regelmäßig bis zu 200 Kinder mit Familien in die Gottesdienste.

"Es geht uns darum, dass der Glaube nicht verloren geht", sagt Claudia Napel. Beim Konzept Abenteuerland können Kinder und Eltern Kirche auf neue Art erleben und einen neuen Zugang zum Glauben bekommen. Gestartet wird eine halbe Stunde vor Beginn des Gottesdienstes mit einer Spielstraße für die Kinder im Gemeindehaus Liebfrauen, währenddessen die Eltern bei Kaffee ins Gespräch kommen. Begegnung und Gespräche sind wichtige Bausteine des Modells. Der Gottesdienst wird mit fetzigen Liedern umrahmt, damit es den Kindern Freude macht.

"Da wird sicherlich der Kinderchor mal mit einbezogen", sagt deren Leiterin Elisabeth Paul. Der Kinderchor sei offen für neue junge Sängerinnen und Sänger. Mittwochs von 18 bis 18.45 Uhr ist die Probe im Kardinal-Bea-Haus, erwähnt Elisabeth Paul am Rande.

In Kleingruppen gehen die Kinder während des Gottesdienstes zurück ins Gemeindehaus, wo sie, von ehrenamtlichen Helfern angeleitet, über das Thema des Gottesdienstes sprechen. Angedacht ist die Aktion ab Oktober über das Winterhalbjahr bis zum Frühjahr etwa sechs bis acht Mal. "Wir suchen für dieses Projekt noch ehrenamtliche Helfer", so Susanne Ploberger. Hier können die Helfer ihre persönlichen Vorlieben einsetzen, denn es werde Teams für die verschiedenen Bereiche wie Spielstraße und Anspiel geben. Beim ersten Treffen hatten bereits rund 20 Interessenten teilgenommen. "Wir hoffen auf einen Schneeballeffekt beim Finden von weiteren Helfern", so Claudia Napel. Das nächste Treffen ist am Donnerstag, 23. März, um 19 Uhr im Gemeindehaus Liebfrauen, Uhlandstraße 39. Weitere Infos gibt es bei Susanne Ploberger unter Telefon (0 77 31) 95 39 11 oder per E-Mail­: ploberger@kath-singen.de

Die Ideengeberin

Teresa Zukic, geboren 1964 in Kroatien, wuchs in Weinheim auf und trat 1985 als Ordensschwester bei den Vinzentinerinnen in Fulda ein. 1989 folgte das Studium der Religionspädagogik mit Abschluss als Diplom-Religionspädagogin (FH). 2011 gründete sie die "Kleine Kommunität der Geschwister Jesu Pfingstfest" im Erzbistum Bamberg. Sie ist Trägerin des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Ihr Buch "Abenteuerland Kindergottesdienste: Erlebnisreich, originell, mitreißend" erschien im April 2005.

Homepage der Ideengeberin: www.schwester-teresa.de