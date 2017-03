Engen Kirche nimmt ihre Gebäudeflächen unter die Lupe

Die evangelischen Kirchengemeinden im Land reduzieren ihre Flächen. Grund sind vor allem sinkende Steuereinnahmen durch den demografischen Wandel. Im Hegau will man auf verschiedene Weise die Kirchengemeinden zukunftsfähig machen.

In den kommenden zehn Jahren werden der evangelischen Kirche bis zu 30 Prozent weniger Mittel aus der Kirchensteuer zur Verfügung stehen. Grund ist die sinkende Anzahl an Kirchenmitgliedern aufgrund des demografischen Wandels. Mit einem groß angelegten Liegenschaftsprojekt zur Optimierung der vorhandenen Immobilien will die Evangelische Landeskirche bis 2020 ihre Gemeinden zukunftsfähig machen. Der Projektstart für den Kirchenbezirk Konstanz fand in der Singener Pauluskirche statt.

Unterhalt und Instandhaltung der Gebäude seien für manche evangelische Kirchengemeinde auch jetzt schon nur mit Mühe zu schultern, weiß Minne Bley, Pressesprecherin der Kirchenbezirks Konstanz. Obendrein sind die Gemeindehäuser teils schlecht ausgelastet. Deshalb werde bereits heute mancherorts über eine mögliche Reduzierung der Nutzungsfläche oder mögliche Kooperationen nachgedacht, so Bley. Unabhängig vom jetzt angelaufenen Projekt entschied sich beispielsweise die Gemeinde Aach-Volkertshausen aus diesen Gründen bereits vor einiger Zeit, ihr Pfarrhaus in Volkertshausen zu verkaufen und mit dem Erlös ein neues Gemeindezentrum in Aach zu errichten. Baustart soll im April sein, so Pfarrer Thomas Kiesebrink. Auch die evangelische Pfarrgemeinde Engen plant aktuell einen Neubau an der Stelle des stark in die Jahre gekommenen Gemeindehauses mit integriertem Pfarrhaus. Das alte soll verkauft werden. Die Kirche soll bis auf einen barrierefreien Zugang zunächst nicht verändert werden, gibt Pfarrer Michael Wurster auf Anfrage zu verstehen.

"Alles hat seine Zeit. Wir brauchen eine gute Lösung für die nächste Generation. Wir können nicht etwas hinterlassen, das nicht handhabbar ist. Jetzt sind noch Gelder für Umbauten da", umschreibt Andreas Meier vom Oberkirchenrat aus Karlsruhe, der das Liegenschaftsprojekt leitet. Ziel sei es, die Kirchen zu sichern. "Sie sind ein Alleinstellungsmerkmal und sie prägen das Ortsbild", vermittelt Meier. Bestehende Pfarrhäuser blieben teils als Personalwohnungen der Pfarrer vorhanden und werden künftig pauschal bezuschusst. "Die Gemeindehäuser können wir uns nicht mehr in diesem Maße leisten", bringt es Meier auf den Punkt. Im Zuge des Liegenschaftsprojekts wird es deshalb zunächst eine genaue Analyse von Fläche, Zustand und Nutzung vorhandener Immobilien geben.

"In den kommenden acht Monaten werden die Daten aller kirchlichen Gebäude im Bezirk Konstanz erhoben und von der evangelischen Landeskirche in Karlsruhe ausgewertet", so Minne Bley zum Ablauf. Diese Aufgabe übernimmt die kircheneigene Gesellschaft prokiba (siehe Infokasten). Nach der Datenübergabe an den Kirchenbezirk und die Gemeinden folge die Erstellung eines Masterplanes. Mit diesem Plan sollen die Kirchengemeinden eine Grundlage für weitere Entscheidungen bezüglich der Zukunft ihrer Gebäude erhalten. Ende 2018 werde der Beschluss des Masterplanes erwartet, so Bley. Jedem Kirchenbezirk wird eine Gesamtsumme an Gemeindehausfläche zugewiesen. "Jeder Bezirk hat etwa 30 bis 40 Prozent zu viel Fläche, die eingespart werden muss", stellt Andreas Meier fest. Im Kirchenbezirk Konstanz seien die Gemeindehäuser zwar nicht so groß, die Optimierung sei aber dennoch eine Herausforderung. "Da liegt Sprengstoff drin bei den Gemeindehäusern", ist sich Meier bewusst.

Grundsätzlich müssen aber nicht alle überschüssigen Flächen weg. "Die Quadratmeter können erhalten bleiben. Aber die Finanzierung hierfür liegt dann bei den Gemeinden", erläutert Bley. "Wir wollen nicht verschwinden, wir wollen bleiben. Aber mit einer Flächenreduktion. Das ist eine dringende Notwendigkeit", argumentiert Projektleiter Meier. Die Gemeinden können ihre "überschüssigen" Flächen behalten, müssen sie dann aber selbst finanzieren. "Das Auspendeln ist die große Kunst", verbildlicht Meier, der sich im Klaren ist, dass bei diesem Projekt Emotionen eine große Rolle spielen.

Aufgaben der Prokiba

Die kircheneigene Gesellschaft Prokiba ist in der Evangelischen Landeskirche für die Beratung und Entwicklung von Bauprojekten zuständig. Gesellschafter sind die Evangelische Stiftung Pflege Schönau in Heidelberg sowie die Evangelische Landeskirche in Baden mit Sitz in Karlsruhe. Zu ihren Aufgaben zählen notwendige Gebäudeoptimierungen und sie fungiert als Bauherr im Bereich der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau sowie größerer Kirchengemeinden. Im Zuge dessen erstellt die Prokiba Machbarkeitsstudien für Bau- und Renovierungsarbeiten, sie führt Wettbewerbe durch und übernimmt die Aufgabe der Projektentwicklung bei kirchengemeindlichen Bauaufgaben. (ker)