singen Kirche darf in der Singener Südstadt bauen

Gemeinderäte genehmigen Bauantrag für ein neues Gemeindezentrum in der Südstadt

Die Freie evangelische Gemeinde (FeG) hat jetzt im Singener Bauausschuss grünes Licht für einen Neubau in der Freiburger Straße bekommen. Zwischen der Wessenbergschule und der Hardt-Turnhalle steht eine Fläche von 3300 Quadratmetern zur Verfügung, auf der die Gemeinde ihr neues Zentrum errichten kann. Der Standort ist nicht ganz unproblematisch. Weil sich hier die ehemalige Deponie "Seewadel" befand, könnte es mit der Gründung Schwierigkeiten geben. Deshalb verzichtet die FeG auf einen Keller und stellt einen leichten Holzbau hin. Hier sollen künftig 264 Besucher Platz finden. Die bestehende Kirche in der Feldstraße ist viel zu klein geworden. Die Gemeinde ist in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen, sodass die Mitglieder sich für den Bau eines neuen Gemeindezentrums entschieden haben. Zu Gottesdienstzeiten fehlte der Parkraum in dem Wohngebiet. Die Suche nach einem neuen Standort war nicht einfach und zog sich über Jahre hin. Mit der Genehmigung des Bauantrages durch den Bauausschuss ist die Gemeinde mit Pastor Uwe Mackfeld an der Spitze einen wichtigen Schritt vorangekommen.