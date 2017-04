Singen Kinderhaus Maggistraße in Singen soll umziehen

Die Stadtverwaltung Singen hat neue Pläne vorgestellt, nach denen das Maggi-Kinderhaus in die Pestalozzischule umziehen soll. Der Schulbetrieb dort endet nach diesem Schuljahr.

Die Stadtverwaltung plant, das städtische Kinderhaus in der Maggistraße in die Pestalozzischule zu verlagern. Nachdem die Verhandlungen zwischen dem freien Träger der Kindertageseinrichtung "Sinnesreich" und der Stadt gescheitert sind, will die Verwaltung nun eine städtische Kindertageseinrichtung einziehen lassen. Den Mietvertrag für das Kinderhaus in der Maggistraße mit der Nestlé Deutschland AG, der Ende 2018 endet, will sie dann nicht verlängern. In der Pestalozzischule wären dann die sonderpädagogische Beratungsstelle, der Schulkindergarten und das städtische Kinderhaus mit bis zu fünf Gruppen untergebracht.

Ein erster Besichtungstermin mit dem Team der Maggistraße habe schon stattgefunden, und es gebe auch schon Kontakte zum Schulkindergarten. "Wir wollen das Team an der Entwicklung der Konzeption beteiligen", erklärte Leonie Braun von der städtischen Abteilung Kindertageseinrichtungen in einer Sitzung des Sozialausschusses. Jetzt könne man in die Detailplanung gehen. Dabei werde auch über bauliche Maßnahmen gesprochen. Die geplanten Kosten für den Umbau von 1,7 Millionen Euro sollen nicht überschritten werden. "Die Grundstruktur soll bleiben", sagte Bürgermeisterin Ute Seifried. Die Stadt war mit "Sinnesreich" deshalb nicht einig geworden, weil der freie Träger das Haus von Grund auf umbauen lassen wollte.

Gründe für den geplanten Umzug des Maggi-Kinderhauses seien zum einen die Einsparung der Miete und Unterhaltskosten in Höhe von jährlich 113 000 Euro und der Zustand des Nestlé-Gebäudes, so die Stadtverwaltung. Das Dach sei an verschiedenen Stellen undicht, durch die alten Fenster ziehe es, der jährliche Ölverbrauch für die Heizung sei enorm, bei starkem Regen laufe der Heizungskeller voller Wasser. Würde sich die Stadt für eine Verlängerung des Mietvertrages um weitere fünf Jahre entscheiden, müsse das Gebäude saniert werden. Vorteile des Maggihauses seien aus Sicht des Kinderhaus-Teams das große Außengelände und die vielen Räume, in denen sich die verschiedenen Bildungsbereiche verwirklichen lassen.

Beate Pfeiffer äußerte sich für den Elternbeirat der Kita Maggistraße aufgrund von Krankheit schriftlich zu dem Umzugsvorhaben. "Für die Eltern sind beide Varianten, Verbleib in den Räumen oder ein Umzug in die Pestalozzischule denkbar", schreibt sie. Sie seien sehr zufrieden mit der Arbeit der Kita und wollen deren Qualität erhalten. Wichtig seien ihnen die Einbeziehung des Kitateams und der Eltern in die Planungen und eine Weiterführung des pädagogischen Konzepts mit teiloffenen Gruppen. Um sich in Umbau und Umzug einbringen zu können, solle das Kita-Team, zum Beispiel durch eine zusätzliche Fachkraft, entlastet werden. Außerdem bitten die Eltern, um eine rechtzeitige Planung des Umzugs, um zusätzliche Schließtage zu vermeiden.

Die Mitglieder des Sozialausschusses nahmen die Pläne positiv auf. "Wir hoffen, dass die drei Einrichtungen sich finden", sagte Angelika Berner-Assfalg.

Zur Geschichte

Die Stadt hat den Maggi-Betriebskindergarten 1998 übernommen. Sie hat das Gebäude gemietet, der Mietvertrag aus dem Jahr 2008 zwischen der Nestlé Deutschland AG und der Stadt läuft Ende 2018 aus. Der Mietpreis beträgt 3800 Euro im Monat. Die Nestlé AG darf laut Vertrag 30 Plätze für Kinder ihrer Mitarbeiter belegen. Das Kinderhaus ist für vier Gruppen mit 73 Plätzen ausgelegt. Derzeit gibt es drei Gruppen. (jac)