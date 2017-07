Singen Kinder wachsen bei der Musicalaufführung in Singen über sich hinaus

Sagen Sie mal, Frau Züfle, wie liefen die Vorbereitungen für das Musical "Kennt ihr Blauland?", das Sie in der Schillerschule aufgeführt haben?

Wie kam die Aufführung des Musicals zustande und wer macht mit?

Die Kinder der Musical AG führen jedes Jahr ein Musical auf. Die Arbeitsgemeinschaft ist für die Kinder der Ganztagsschule, es können aber alle Grundschulkinder daran teilnehmen. 30 Kinder der zweiten bis vierten Klasse sind dabei. Ich bin für das Theater zuständig, der Chor wird von Musiklehrer Markus Schumacher geleitet, für den Anna Hansert eingesprungen ist, weil er krank ist. Außerdem machen die Kinder der Musikschulkooperation mit vier Stücken mit. Wir haben seit November geprobt.

Nach welchen Kriterien haben Sie das Stück ausgewählt?

Wir schauen immer, was könnte passen. Das Musical „Kennt ihr Blauland?“ ließ sich durch die einfache Farbsymbolik gut umsetzen und bot sich auch thematisch an. Da sind die Blauen, die nur blau kennen. Dann kommt der Farbkönig und bringt sie mit seinen Farbkugeln durcheinander. Sie streiten sich, stellen aber dann fest, dass Buntsein nicht schlimm ist und man Unterschiede mit Liebe überwinden kann. An der Schillerschule sind Kinder aus den verschiedensten Ländern. Auch sie machen die Erfahrung, dass, wenn man gemeinsam etwas auf die Beine stellt, Unterschiede nicht mehr so wichtig sind. Beim gemeinsamen Musizieren und Tanzen können alle mitmachen.

Was lernen die Kinder bei den Proben und beim Auftritt?

So ein Auftritt ist natürlich unheimlich motivierend für die Kinder. Für viele ist es eine neue Erfahrung vor einem großen Publikum auf der Bühne zu stehen. Sie müssen bei den Proben leise sein, wenn andere sprechen, müssen sich konzentrieren. Sie lernen die Lieder und die Tänze. Die Schauspieler müssen zusätzlich zu ihrem Schulalltag den Text lernen. Doch alle machen freiwillig und gern mit.

Was macht Ihnen Spaß an dem Musical?

Es ist einfach schön, zu sehen, wie die Kinder über sich hinauswachsen. Viele Kinder können ihre künstlerische Begabung zeigen. Die Gruppe ist altersgemischt, die Kinder lernen voneinander und helfen einander. Außerdem ist die Kooperation mit der Jugendmusikschule unter der Leitung von Martina Bennett eine tolle Sache. Es macht Spaß, mit vielen anderen an der Schule zusammenzuarbeiten. So haben sich beispielsweise die Werkrealschüler um das Bühnenbild gekümmert.

Wie läuft die Kooperation mit der Musikschule?

Die Kompetenzförderung mit Musik knüpft an das Projekt „Singen-bewegen-sprechen“ an, das im Kindergarten angeboten wird. Die Landesregierung finanziert das Projekt nur in den Kindertagesstätten. Die Stadt Singen hat mit der Musikschule beschlossen, die Kooperation für die ersten und zweiten Klassen der Grundschulen anzubieten. Die Kompetenzförderung findet einmal die Woche für eine Schulstunde statt. Der Unterricht soll die Kinder durch Bewegung, Rhythmus, Singen, Musizieren, Sprechen und Improvisieren in ihrer Entwicklung unterstützen.

Person und Aufführung

Damaris Züfle ist an der Schillerschule Klassenlehrerin einer zweiten Klasse. Sie leitet gemeinsam mit Markus Schumacher die Musical-AG. Die Aufführung des Kindermusicals "Kennt ihr Blauland?" in der Turnhalle der Schillerschule wurde mit großer Spielfreude auf die Bühne gebracht, Eltern, Geschwister und Lehrer waren von der tollen Leistung begeistert. Die Schüler, die die Bewohner des Blaulands, die Fizzli-Puzzlis mit ihren blauen Zipfelmützen spielten, überzeugten als Chor, Tänzer und Schauspieler. Der Farbenkönig aus dem Nachbarland, der mit seinen Farbkugeln etwas Farbe ins Leben der Blauen bringen möchte, ging in seiner Rolle auf und bewies große Textsicherheit. Auch die Schauspielszenen wurden überzeugend vorgetragen. Die Kinder der Musikschulkooperation, setzen mit ihren Stücken punktgenau ein und bereicherten stimmungsvoll die Aufführung.