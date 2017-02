Singen Kind wird bei Unfall leicht verletzt

Zusammenstoß auf der Freiheitstraße: Audi kollidiert mit Hyundai

Leicht verletzt wurde ein Kind laut Polizei bei einem Unfall am Samstag an der Kreuzung von Freiheit- und Thurgauer Straße. Gegen 10.30 Uhr wollte ein Audifahrer nach links in die Freiheitstraße abbiegen und prallte dabei gegen einen aus der nördlichen Thurgauer Straße kommenden Hyundai, dessen Fahrer verbotswidrig die Freiheitstraße in Richtung Bahnhofstraße überquerte. Ein im Hyundai mitfahrendes Kind erlitt dabei leichte Verletzungen. Den Sachschaden bilanziert die Polizei auf rund 6000 Euro.