Singen Kieswerk plädiert bei Dellenhau für kühlen Kopf

Singen – Beim geplanten Kiesabbau im Dellenhau ist noch so gut wie nichts entschieden. Diese Meinung vertritt Andreas Drewing als Geschäftsführer des Kieswerks Birkenbühl GmbH & Co. KG. Gegenüber dem SÜDKURIER warb er gestern für Vertrauen in das Genehmigungsverfahren, das gerade erst begonnen habe und bei dem Für und Wider bedacht werden müssten. Im Moment werde die Diskussion von Emotionen bestimmt, der Unternehmensvertreter dagegen setzt auf die Versachlichung der Debatte.

Dabei erinnert er daran, dass der Regionalplan das auf Hilzinger Fläche gelegene Dellenhau prinzipiell für den Kiesabbau vorsieht. Mit diesem Plan habe man sich über etliche Jahre beschäftigt, eine grundsätzliche Neuorientierung hält er für nicht angebracht. "Solche Rahmenbedingungen sind wichtig für die Industrie", sagt Andreas Drewing, die derzeitige Kritik daran stuft er als eine "reflexartige Inzweifelsetzung" ein.

Der Geschäftsführer hebt dabei hervor, dass für ihn der Kiesabbau im Dellenhau eine zweite Wahl darstellt – und bewegt sich mit dieser Auffassung entlang der Leitlinien, die der Regionalplan festlegt. Demnach ist die Erweiterung eines bestehenden Kiesabbaugebiets auf jeden Fall einer Neuerschließung vorzuziehen. Nach Darstellung von Andreas Drewing wäre dies im Abbaugebiet in Überlingen am Ried möglich gewesen, doch die Stadt Singen lehnte dies ab. Einer der Gründe: Der Ortsteil habe mit einer gut 30-jährigen Abbauzeit das Seine zur Rohstoffsicherung beigetragen.

In der Folge machte sich der 46-Jährige auf die Suche nach einem alternativen Abbaugebiet – und stieß auf den Dellenhau. Er befand sich in Gesprächen mit der Oberforstdirektion des Freiburger Regierungspräsidiums, für die juristischen Fragen sei das Regierungspräsidium Tübingen zuständig gewesen. Mit Bezug auf die derzeitige Diskussion um einen mit dem Land Baden-Württemberg geschlossenen Vertrag räumt der Geschäftsführer mit einigen Mutmaßungen auf: "Es handelt sich dabei nicht um einen Vorvertrag und er wurde auch nicht mit der Oberforstdirektion geschlossen. Es ist ein richtiger Pachtvertrag und Vertragspartner ist das Land Baden-Württemberg."

Andreas Drewing will sich dabei nicht zu den Beweggründen des Landes für den Vertragsabschluss äußern – vor allem dazu, warum man in Stuttgart nicht erst das Genehmigungsverfahren eingeleitet und dann das Abbaugebiet an den höchst bietenden Interessenten verpachtet habe. Er hält aber "Abwägungsüberlegungen" für möglich. Das heißt, dass im Landwirtschaftsministerium die Absage der Kiesabbauerweiterung in Überlingen eine Rolle gespielt haben könnte.

Der Vertrag bildet nach Darstellung des Geschäftsführers allerdings nur die Grundlage für das einzuleitende Genehmigungsverfahren, Regressansprüche beispielsweise für die Auslagen des Unternehmens ergäben sich daraus nicht. Er geht von "Verfahrens­kosten für das Unternehmen aus, die jetzt schon deutlich über 100 000 Euro liegen". Sollte das Kieswerk Birkenbühl im Genehmigungsverfahren scheitern, bleibe es auch auf diesen Kosten sitzen – die öffentliche Hand (egal ob Kommunen oder das Land) muss diesbezüglich also mit keinen Forderungen rechnen.

Auf die Entschärfung der Debatte hofft Andreas Drewing außerdem durch die sachliche Beschäftigung mit den Folgen des Kiesabbaus. Der regionale Bedarf an Kies sei in der Regionalplanung hinterlegt, die Ermittlung ergebe sich angesichts des schweren Rohstoffs aus dem Radius von bis zu etwa 30 Kilometern. Auch für die Verkehrsbelastung oder etwa die Staubemissionen existierten unzweideutige Vorgaben – und bei Nichteinhaltung drohe ein Scheitern des Projekts im Zuge des Genehmigungsverfahrens.

Was den Schwerlastverkehr anbelangt, so geht der Geschäftsführer von durchschnittlich 40 Fahrten beziehungsweise 80 Bewegungen pro Tag aus, was angesichts der Gesamtbelastung auf den betroffenen Streckenabschnitten eine vernachlässigbare Größenordnung darstelle. Eine Aussage darüber, ob das Unternehmen zu einer Reduzierung der vorgesehenen Export-Quote in die Schweiz bereit sei, ließ sich Andreas Drewing gegenüber dem SÜDKURIER nicht entlocken.

