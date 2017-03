Hegau Kies kontra Naturschutz

Jetzt beziehen ach BUND und Nabu beziehen Stellung zum geplanten Kiesabbau im Dellenhau.

Hegau – Die Vertreter des Naturschutzes sind gegen den Kiesabbau im Dellenhau. Der Kreisverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) mit seinem Vorsitzenden Eberhard Koch wird in dieser Woche seine Stellungnahme zum Raumordnungsverfahren abgeben. Auch der Nabu will bis 5. Mai Argumente gegen den Kiesabbau in dem Gebiet vorbringen. "Der geplante Kiesabbau im Dellenhau stellt einen erheblichen Eingriff in die Landschaft dar und führt zu erheblichen Belastungen und Nachteilen für die Bevölkerung in den umliegenden Orten. Das geplante Abbaugebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet Hegau", so der BUND. Dieses sei eingerichtet worden, um einen charakteristischen Ausschnitt der vulkanischen und eiszeitlichen Bildungen im Hegau zu schützen. Kiesfelder seien im Hegau von einer speziellen Waldform, dem Eichen-Hainbuchenwald bewachsen. Dieser Waldtyp sei heute nur noch in Resten vorhanden, der überwiegende Teil sei durch Kiesabbau oder Bebauung zerstört. Der Katzentaler Wald sei eines der wenigen Gebiete, wo sich noch Eichen-Hainbuchenwald entwickeln könne. Der Wald werde als Naherholungsgebiet insbesondere für die Singener Weststadt erheblich entwertet, heißt es in der Stellungnahme. Die bereits erhebliche Verkehrsbelastung für Rielasingen werde durch zusätzlichen Schwerlastverkehr verstärkt.

Der BUND stellt die Frage nach Alternativen. "Für uns ist klar, dass es eine Alternative gibt, die wesentlich verträglicher wäre. Wenn der regionale Bedarf tatsächlich aus den vorhandenen Abbaustellen nicht gedeckt werden kann, sollte einfach die Fördermenge der Naßauskiesung im Stadtwald Radolfzell erhöht werden", so die Naturschützer. Bei der Genehmigung für die Naßauskiesung sei ein Argument gewesen, dass dadurch auf lange Zeit keine neuen Waldflächen mehr für den Kiesabbau gebraucht werden. "Kies ist ein in begrenzter Menge vorhandener Rohstoff. Mit den vorhandenen Reserven muss schonend und nachhaltig umgegangen werden – so wie dies auch unsere Schweizer Nachbarn tun", schreibt der BUND in seiner Stellungnahme zum Raumordnungsverfahren.

Thomas Körner, Geschäftsführer des Bezirks Donau-Bodensee im Naturschutzbund deutschland (Nabu), stimmt der Stellungnahme der BUND-Kollegen in vielen Punkten zu. "Wir werden in unserer Stellungnahme auf jeden Fall auch auf das Arteninventar, den einzigartigen Mischwald und die Verkehrsproblematik eingehen", erklärte er. Er betonte, dass die Umweltschutzverbände sachlich und objektiv in ihrer Stellungnahme argumentieren und nicht einfach nur Protest äußern. Es stehe außer Frage, dass die ehemaligen Abbaugebiete vorbildlich renaturiert werden und die Artenvielfalt oft sogar größer sei. "Aber da entsteht etwas ganz anderes", so Körner und das erst nach etlichen Jahren. Die Fördermenge im Stadtwald Radolfzell zu erhöhen, sieht er nicht als Alternative. Dort sei die Fördermenge schon verdoppelt worden und der Vorrat reiche nicht mehr so lange wie geplant. Er hätte es ökologisch für sinnvoller erachtet, weiter in Überlingen am Ried abzubauen. "Wenn es keine Vorranggebiete mehr gibt, kommen die Sicherungsgebiete dran", sagte er. Die Alternative wäre, weniger zu bauen.

Schützenswerte Arten

Im Zuge des Raumordnungsverfahren zum Kiesabbau im Dellenhau sind auch die Naturschutzverbände als Träger öffentlicher Belange zur Stellungnahme aufgefordert. Ihr Fazit: In den aufgelockerten Randbereichen des Eichen-Hainbuchenwaldes komme eine bemerkenswerte Zahl von Rote-Liste-Arten vor, zum Beispiel besondere Fingerkraut-Arten und die kleine Traubenhyazinthe. Typische Tierarten seien Mittelspecht, Haselmaus und Springfrosch.