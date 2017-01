Singen Kia-Fahrer ohne Führerschein rauscht in Kleintransporter

Ein 74-jähriger Fahrer übersieht laut Polizei einen Fiat Ducato in der Singener Innenstadt. Bei der Aufnahme des Vorfahrtsunfalls bemerken die Ermittler das Fehlen einer Fahrerlaubnis.

Zum Glück nur einen Blechschaden in Höhe von etwa 3000 Euro bilanziert die Polizei nach einem Vorfahrtsunfall am Freitag gegen 11.40 Uhr an der Kreuzung der Ekkehard- zur Alpenstraße. Laut Polizei hat der 74-jährige Kia-Fahrer vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit den Fiat Ducato eines 20-Jährigen übersehen. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Beamten des Polizeireviers Singen festgestellt, dass der 74-Jährige nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, wie es im Polizeibericht heißt.