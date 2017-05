Singen Kastelruther Spatzen treten in Singen auf

Ein Promi-Ensemble der Volksmusik kommt in die Singener Stadthalle. Die Kastelruther Spatzen versprechen neue Lieder und bekannte Klassiker.

In der Volksmusik-Szene sind sie eine große Nummer, und das seit vielen Jahren. Nun geben sie ein Gastspiel in der Singener Stadthalle: die Kastelruther Spatzen. Gemeinsam mit Sängerin Liane treten die bekannten Volksmusiker am Mittwoch, 24. Mai um 19.30 Uhr auf. Südtirol und die Dolomiten sind die Heimatregion des Ensembles, und der Musik aus dieser Region hat sich die Gruppe auch verschrieben. Für das Programm in Singen kündigen die Veranstalter sowohl neue Songs als auch viele beliebte Klassiker an. Nicht zuletzt der Fühling soll dabei Thema sein, so die Veranstalter in einer Presseankündigung.. Auch die Bühnenshow, die in Singen zu sehen sein soll, sei neu.

Vor mehr als 30 Jahren gründete sich die siebenköpfige Formation. Benannt ist sie nach dem Ort Kastelruth in Südtirol. Das Septett gewann bislang 13 mal den Musikpreis Echo und gewann auch den Preis "Krone der Volksmusik". Die Verkaufszahlen ihrer Tonträger brachten ihnen 65 mal die goldene, 18 mal die Platin-, sechsmal die Doppelplatin- und einmal die Dreifach-Platin-Schallplatte ein. Mehr als 15 Millionen Tonträger haben die Kastelruther Spatzen nach Angaben der Veranstalter im Laufe ihrer Karriere verkauft.

gibt es bei Kultur & Tourismus Singen, Tourist Information, Stadthalle, Hohgarten 4, oder Marktpassage, August-Ruf-Straße 13, in Singen, Telefon (07731/85-262 oder – 504, E-Mail: ticketing.stadthalle@singen.de, oder bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Die Karten kosten zwischen 44,90 und 64,50 Euro