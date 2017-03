Singen Karsten Brocke regt seine Zuhörer mit provokanten Thesen an

Der Berliner Verkaufsprofi will das Leben der Andern verändern. So auch das der rund 600 Besucher in der Stadthalle

Kann man diesen Wortschwall eigentlich zwei Stunden lang folgen? – Die Frage haben sich vermutlich einige der rund 600 Teilnehmer der Auftaktveranstaltung zum Wirtschaftsforum in der Singener Stadthalle gestellt. Man kann, wenn er von Karsten Brocke kommt. Im Publikum sitzen zahlreiche Unternehmer und Vertreter aus Politik und Gesellschaft, die sich im Rahmen des zweitägigen Kongresses auf einen unterhaltsamen Abend gefreut haben. Unterhaltsam ist der Verkaufsprofi mit seiner Berliner Schnodderschnauze auf jeden Fall. Doch die Hegauer bekommen im Sekundentakt schwer verdauliche Erkenntnisse serviert. Zum Beispiel, wie ein Verkaufsgespräch mit stereotypen Floskeln sofort in den Misserfolg führt. Oder, wie leicht das menschliche Gehirn durch Sprachmuster konditioniert wird.

Die häufigste Kundenansprache "Kann ich Ihnen helfen?" führe in den meisten Fällen zu der Antwort: "Nö, ich will nur schauen." Brocke spickt seinen Vortrag mit Alltagsbeispielen und erklärt, wie es gelingen kann, das Gehirn zu aktivieren, um einen Abwägungsprozess in Gang zu setzen. Es müsse ein emotionaler Konflikt zwischen Kopf und Bauch ausgetragen werden, der dann schließlich in Millisekunden zu einer Kaufentscheidung führe.

Brocke hat ein Modell eines menschlichen Gehirns mitgebracht und erklärt die Funktionen der verschiedenen Regionen. Immer wieder steht er mit weit ausgebreiteten Armen direkt am Bühnenrand und stellt provokante Fragen. Zahlreiche Beispiele aus seinem eigenen Leben sollen die Zuhörer amüsieren. Zum Beispiel, wie man einen Kellner durch ein Trinkgeldversprechen zu Höchstleistung bringt. Doch gelacht wird im Saal eher selten. Die Besucher sind so damit beschäftigt, das Gesagte zu verdauen und mit der eigenen Wirklichkeit abzugleichen, dass sie den Pointen hinterhasten.

Nach zweieinhalb Stunden und etlichen Fragen des SÜDKURIER-Redakteurs und Moderators Torsten Lucht ist Brocke immer noch in Fahrt. Die Zuhörer sind nachdenklich geworden. Jetzt hat er erreicht, was er angekündigt hatte: "Sie werden verändert von diesem Abend nach Hause gehen." Vielleicht verwandelt sich manch Singener Verkäufer in einen fairen Kaufanreger.