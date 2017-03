Singen Kampfsport als Schule fürs Leben

Ralf Hasenohr wurde mit dem Sportehrenbrief der Stadt Singen ausgezeichnet. Der Leiter des Thaibox-Clubs Singen sieht damit die Chance zur positiven Darstellung der Kampfsportart.

Herr Hasenohr, Glückwunsch zu der Ehrung – es ist die höchste Auszeichnung im Sportbereich, die die Stadt Singen zu vergeben hat.

Ja, und die Wertschätzung freut mich riesig. Dabei geht es gar nicht um mich, sondern um den Muay-Thai Sport. Das ist eine Randsportart und es tut gut, dass in Singen nicht nur die etablierten Sportarten bei der Auszeichnung berücksichtigt werden.

Womit wir mitten drin im Thema sind. Man kann’s ja drehen und wenden wie man will: Thaiboxen bleibt eine Kampfsportart – verstehen Sie es, wenn viele Menschen damit grundsätzlich fremdeln?

Das verstehe ich, aber es liegt vor allem an der oberflächlichen Betrachtungsweise. Thaiboxen ist eine Sportart fürs Leben: Es geht um die Vermittlung von Werten, es geht darum, eventuelle Aggressionen unter Kontrolle zu bringen und überlegt zu handeln, wenn man harte Treffer bekommt. Ähnliche Situationen erlebt man beispielsweise auch als Manager...

...das gilt auch fürs Schachspiel, allerdings verlassen die Spieler das Spielfeld ohne blaue Flecken.

Naja, das stimmt so nicht ganz. Beim Thaiboxen steckt nur Treffer ein, wer Fehler macht. Es geht um das Siegen durch nachgeben, man lernt auszuweichen und zu kontern. Es ist eine Strategie der Bescheidenheit, der Achtung gegenüber dem Gegner und dem Lehrer. In Thailand als Heimat der Sportart gilt dies als Kunst.

Übertragen aufs Schachspielen hieße das, dass Sie lieber mit Schwarz spielen?

Ich denke schon.

Aber auch, wenn es beim Thaiboxen um Kontrolle geht – ganz ohne Schmerz läuft das ja wohl nicht ab?

Gegenfrage: Ein Kunstspringer, der einen Fehler und folglich eine Bauchlandung macht – der riskiert auch Schmerzen, oder? Klar gibt es immer Situationen, wo’s mal weh tut, und natürlich lernt man, den Schmerz auszublenden, dennoch geht das am Wesen des Thaiboxens vorbei. Im Kern handelt es sich um Körperbeherrschung und damit das Gegenteil von Aggression. Deshalb gibt es streng genommen auch keine Thaibox-Trainer – wir sind Lehrer.

Das klingt jetzt fast so, als sei Thaiboxen eine Friedensbewegung.

Ich habe auf meinen vielen Reisen die Thailänder als ein friedliches Volk kennengelernt und nicht umsonst genießt das Thaiboxen dort einen sehr hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Es gibt nirgends so viele Respektsbekundungen wie beim Thaiboxen, in Thailand finden da regelrechte Vorkampfrituale statt.

Apropos gesellschaftlicher Stellenwert. Mit der Ehrung hat die Stadt Singen zugleich Ihre Leistungen im Bereich der Kriminalprävention gewürdigt. Was schätzen Sie: Wie viele junge Menschen haben Sie vor Schlimmeren bewahrt?

Das ist schwer zu sagen. Aber es gab einige, die eine Neigung zu Gewalt hatten oder etwa zu Drogen. So alles im allem dürfte es sich schon um sehr viele (bis zu 100) junge Menschen gehandelt haben, die durch den Muay-Thai Sport auf die richtige Bahn gekommen sind. Einige haben gesagt, dass ich wie ein zweiter Vater für sie war. Das tut natürlich gut.

Valdet Gashi war auch im Thaibox-Club Singen, er starb als IS-Kämpfer. Was lief falsch?

Der junge Mann ist in schlechte Kreise gekommen, die mit dem Muay-Thai Sport nichts zu tun hatten. Ich denke, dass er in zwei Welten gelebt hat und bei ihm hat vielleicht auch das Internet eine große Rolle gespielt. Ich kann das nicht abschließend beurteilen, da wir uns im Training auf den Sport konzentrieren und bei rund 150 Mitgliedern die Betreuung naturgemäß entsprechend eingeschränkt ist. Dennoch bin ich der Ansicht, dass bei einer intensiven Förderung der Sportvereine das Abgleiten von jungen Menschen in die Kriminalität in ganz anderem Ausmaß verhindert werden könnte.

Was wäre dazu nötig?

In vielen Nationen wie zum Beispiel Russland oder etwa in der Ukraine gibt es staatliche Förderungen mit Olympiastützpunkten oder Sportinternaten und ich bin bei internationalen Turnieren immer wieder erstaunt, was so eine intensive Betreuung alles möglich macht. Ich bin überzeugt, dass hierzulande die Potenziale zur Kriminalprävention noch bei Weitem nicht ausgeschöpft sind und die Möglichkeiten der Vereine unterschätzt werden. In anderen Staaten gibt es Förderungen für den Muay-Thai Sport, von denen man hierzulande nur träumen kann.

Wie sieht das in Ihrem Fall aus?

Eine finanzielle Förderung würde die Möglichkeit zur Bezahlung von Trainern geben und damit zur Erweiterung des Trainingsangebots. Momentan mache ich fast alles in Personalunion. Ich stecke meine komplette Freizeit in den Verein – und dabei ist das Training der geringere Teil. Sehr viel mehr Zeit geht für die Koordination drauf, für die Organisation von Wettkämpfen, Trainingslagern oder Sparringtreffs und sonstige Veranstaltungen, dazu all die Telefonate und Reisevorbereitungen... Urlaub zum Beispiel kenne ich nicht. Zum Glück teilt meine Frau Nicole meine Passion, sonst wäre das alles gar nicht möglich.

Verletzungsarm ist relativ: Ohne blaue Flecke kommt beim Thaiboxen niemand davon