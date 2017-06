Hilzingen Kampf mit allen Mitteln: Vortrag über den IS und den Dschihad

Das Publikum im Bürgersaal des Rathauses zeigt großes Interesse am Thema. Der IS habe eine strategische Wende vollzogen, so die These der Islamwissenschaftlerin Julia Musial

Singen – An diesem heißen Spätnachmittag haben sich erstaunlich viele Zuhörer im Bürgersaal des Rathauses der Stadt Singen zur zweiten Informationsveranstaltung der Reihe "Krisenregionen der Welt. Kultur- und zeitgeschichtliche Informationen zu Herkunftsländern geflüchteter Menschen" eingefunden. Im Gegensatz zum syrischen Essen, das zum Abschluss von den etwa 150 Anwesenden gekostet werden durfte, war das Vortragsthema "Kalifat des Terrors – Islamischer Staat und sein Jihad" ein weniger gut verdauliches.

Die Beauftragte für Flüchtlingsintegration der Stadt Singen, Shirin Burkart, stellte die Referentin zu diesem heiklen Thema, Julia Musial, die als freie Mitarbeiterin für die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg arbeitet, vor. Musial, deren Interesse für diese politisch unsichere Region und die islamische Welt durch einem einjährigen Aufenthalt in Jerusalem geweckt wurde und die anschließend Politik und Islamistik studierte, stellte sich in ihrem Vortrag der Aufgabe, die schwierige, zerfahrene und unübersichtliche Situation, wie sie sich derzeit im Nahen und Mittleren Osten darstellt, aufzudröseln. Auch wenn der Islamische Staat militärisch besiegt würde, wonach es derzeit aussehe, da dessen Hauptzentrum Mossul vor dem Fall stehe, wisse man nicht welche politische Gruppierung sich danach durchsetzen werde. Noch sei alles offen, erläutert die Islamwissenschaftlerin. Derzeit verfüge der IS noch immer über mehr als 20 000 Kämpfer.

Nach den militärischen Niederlagen und dem Verlust von Großteilen der ehemals eroberten Gebietsteile in Syrien und Irak habe der IS inzwischen einen strategischen Schwenk vorgenommen. Ehemals seien die Rekruten des Islamischen Staates durch dessen wirksame Propagandamaschinerie, die sehr intensiv die Sozialen Medien nutze, in die Kampfzonen des Mittleren Ostens gelockt worden. Doch inzwischen sind die aufgehetzten und verführten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, von denen keiner über 30 Jahre alt sei, dazu aufgefordert worden, die Menschen in den eigenen, europäischen Ländern im Namen des IS zu bekämpfen. So schrecklich diese Anschläge in jüngster Zeit in den europäischen Metropolen auch gewesen seien, so die Referentin, sei dieser Schwenk eindeutig als ein Zeichen der Schwäche des IS zu deuten.

Die Ideologie des IS basiere auf dem Wahabismus, einer fundamental ausgelegten Form der sunnitischen Lehre des Islam, wie er in Saudi Arabien gelehrt wird. Ultrakonservativ und damit noch radikaler legten die sogenannten Salafisten die Lehren des sunnitischen Islam aus. Aus dessen Reihen rekrutierten sich die derzeit die militanten Dschihadisten, die nicht davor zurückschreckten, die aus deren Sicht "Ungläubigen" zu versklaven oder gar zu töten.

Zur Veranstaltung

Das Referat Integration der Stadt Singen hatte zum zweiten Info-Abend der Veranstaltungsreihe "Krisenregionen der Welt. Kultur- und zeitgeschichtliche Informationen zu Herkunftsländern geflüchteter Menschen" in den Bürgersaal des Singener Rathauses geladen. In den Vorträgen, die alle zwei Monate stattfinden, sollen die vielfältigen Krisen- und Fluchtursachen beleuchtet werden. Die Reihe wird gefördert vom Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" mit der Unterstützung der Singener Kriminalprävention.