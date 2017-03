Singen Kabarett-Bundesliga in der Gems: niveauvolle Partie im Humor-Duell

Falk und Liese-Lotte Lübke zeigen bei der Kabarett-Bundesliga in der Gems, dass Wettbewerb auch bei der Comedy funktioniert

Singen – Die Bundesliga braucht nicht unbedingt einen Ball. Man kann auch mit Texten, Musik und dem Humor der Zuschauer spielen. Falk gegen Liese-Lotte Lübke, so die Paarung beim fünften Spieltag der Kabarett-Bundesliga: Austragungsort war anstelle eines Stadions das Studio der Gems.

Wo Falk seiner Ablehnung gegen körperbetonteren Sport, als jenen auf der Bühne gleich mit seinem ersten Lied Ausdruck verlieh. Mit Gitarre und Gesang nahm er ein breites Feld von Themen und Personengruppen aufs Korn. Er werde sich viel beschweren, kündigte er an. Dies setzte er um, und schreckte dabei auch vor Provokationen nicht zurück, so bezeichnete er zum Beispiel Kinder als die Bevölkerungsgruppe, die für gewöhnlich "zu gut wegkommt". Was bei ihm nicht der Fall gewesen sei.

Ob Landlust oder Ökos, als Birkenstock-Nazis besungen, bissig teilte er aus, um manches Phänomen zu entlarven, ohne auf Selbstironie zu verzichten. Lübke zeigte dem Publikum am Klavier neben Humor auch die dunklen Stunden des Lebens. Auf den Spott über Behördenchaos folgte ihr Appell zu mehr Ehrlichkeit im Umgang mit den Mitmenschen und sich selbst. Jeder habe einen Menschen, dem er so manches wenig freundliches gern mitteilen möchte, was sie gesammelt in einem Lied vortrug. "Wenn ich könnte, wie ich wollte", forderte sie das Publikum zum Nachdenken auf.

"Ist das Kabarett? Man muss ja was draufschreiben, damit die Leute kommen", rechtfertigte sie ihren Ansatz. Ihr Lied "Die alte Dame", das Depressionen thematisierte, löste im Publikum sichtlich Emotionen aus. Hatten beide Künstler Treffer bei den Zuschauern gelandet, stand am Ende doch die Entscheidung an. In einer geheimen Abstimmung konnten die Zuschauer zehn Punkte auf die Kabarettisten aufteilen. Falk sicherte sich die Unterstützung des Publikums bei der ersten in der Gems ausgetragenen Partie mit einem knappen Vorsprung und konnte so seine Punkte mit nach Berlin in die Tabelle nehmen.