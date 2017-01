Singen Junger Punker in Singen angegriffen - Polizei ermittelt gegen drei Männer

Die Polizei ermittelt gegen drei Angehörige der rechten Szene wegen Körperverletzung. Ein junger Mann wurde am Freitagabend angegriffen.

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen drei Männer, die am Freitagabend um 20.10 Uhr einen 18-Jährigen in der August-Ruf-Straße angriffen und verletzten. Nach Schilderung des jungen Mannes, der zu einer größeren Gruppe von Jugendlichen und Heranwachsenden der Punkerszene gehörte, die sich auf dem Weg zu einem Konzert befanden, waren die Täter, die laut Polizeibericht offensichtlich der rechten Szene angehören und Mitgliedern der Gruppe bekannt sind, rechtsradikale Parolen rufend auf den 18-Jährigen zugegangen. Während ihn einer der Männer festgehalten und ihm einen Kopfstoß versetzt habe, soll einer seiner Komplizen dem Geschädigten einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Nachdem die Begleiter des Opfers die Polizei verständigten, flüchtete das Trio in unbekannte Richtung. Die polizeilichen Ermittlungen zum Hergang des Geschehens und den Tätern dauern an.