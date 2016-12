21-Jähriger nahm in einer Singener Diskothek Rauschgift, das er in der Schweiz gekauft hatte.

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich laut Polizeibericht ein 21-Jähriger zu verantworten, der in der Nacht zum Montag, gegen 2.30 Uhr, vom Sicherheitspersonal einer Diskothek in der Toilette dabei erwischt wurde, wie er Kokain konsumierte. Der Tatverdächtige räumte gegenüber der Polizei ein, das Rauschgift in der Schweiz gekauft und illegal ins Bundesgebiet eingeführt zu haben.